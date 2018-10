Plus qu’un simple quintet, c’est à la réunion de cinq immenses artistes de jazz autour de la poésie et du voyage que vous propose d’assister La Source ce samedi dès 20H30 .

Cette formation plutôt atypique réunissant Sylvain Luc, virtuose de la guitare, Keyvan et Bijan Chémirani, subtiles percussionnistes iraniens, Stéphane Belmondo, illustre trompettiste et Lionel Suarez, accordéoniste sensible, tombe finalement sous le sens.

Caractérisés par leur curiosité, leur ouverture, leurs influences hétéroclites et leur capacité à exceller dans des projets très différents, ces artistes ont saisi sans hésitation l’opportunité de lier leurs musiques pour un voyage en 5 dimensions.

