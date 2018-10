Etes-vous prêts à vous laisser bercer par la magie pop rock d’Elysian fields et GHST, conviés à l’Epicerie moderne ce jeudi dès 20H30 pour vous charmer ?

Elysian Fields, groupe mythique de Brooklyn, démontre sur son nouvel et 11ème album qu’il et elle sont toujours un des plus intéressants projets musicaux actuels ! Le collectif délivre un croisement entre Pop intimiste et envoûtement, mâtiné d’un Rock posé et émotionnellement intense !

En première partie, retrouvez Ghst, un joli projet lyonnais, à l’univers sensible et murmuré. Voix, cordes, scie musicale et percussions se mêlent dans une exploration sonore qui oscille entre fracas ingénu et fragilité brute.

Un concert aimé très fort par Radio Campus Grenoble, qui vous offre des places pour ce moment de grâce immanquable !

Elysian Fields + GHST, c’est le jeudi 4 octobre dès 20H30 à l’Epicerie moderne de Feyzin