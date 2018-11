En ce jour d’Halloween et alors qu’un nouvel opus de la saga sort sur nos écrans, l’envie de prolonger le plaisir du grand frisson vous titille ? Ça tombe bien, en fan invétéré du grand John, Carpenter Brut vous proposera sa vraie/fausse BO horrifique sur la scène de la Belle ce vendredi.

C’est l’histoire d’un artiste synthwave, darksynth, peu importe le flacon après tout. Auteur du copieux LP Trilogy en 2015, Carpenter Brut est apparu sur les bandes originales de Hotline Miami 2 et The Crew, et, aujourd’hui, signe Leather Teeth. Un album court. Sec. Une vraie bande originale, pour un faux film. Une histoire de filles, de mort et de synthétiseurs crades.

Carpenter Brut en live à La Belle Électrique, c’est le vendredi 2 novembre dès 20H !

