Ce mercredi s’annonce épique à la Belle Électrique ! Jugez plutôt : c’est Maceo Parker en personne qui viendra faire chavirer les corps et les cœurs des danseurs et prouver qu’il ne se repose en rien sur les nombreuses et fameuses collaborations qui ont fait sa renommée.

Parce que le temps passe, que les styles musicaux changent, et que la relève tarde à percer, Maceo compte à ce jour parmi les rares artistes encore inventifs et actifs, de l’authentique courant Funk des années 70.

Lancé dans une carrière solo depuis près de 30 ans après 25 ans passés aux côtés de James Brown et des collabs avec Funkadelic, Fred Wesley ou encore De La Soul, le saxophoniste de légende, fort de ses 200 concerts par an d’une durée moyenne de 2h30 chacun, parcourt le monde entier inlassablement, accompagné de musiciens aux références jazz/funk sans équivoque.

Alors, pour gagner ta place et venir tutoyer la légende, reste branché à ta radio préférée !

Maceo Parker, c’est le mercredi 24 octobre dès 20H à la Belle Electrique