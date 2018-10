Jeudi et vendredi soir prochains à la Salle Noire, venez découvrir en live le premier projet discographique d’un barbarin baroudeur.

Avec High down kisses, Delfino alias De Féline, reconnaît avoir cherché “ un espace où pouvoir se retrouver seul face au miroir, comme un lieu plus intime où se redécouvrir lui-même au travers d’autres énergies, d’autres visages.”

Pour mener à bien ce paradoxal projet d’introspection collective, De Féline a, nous dit la salle, « trituré toutes ses facettes et fini par délivrer une somme de morceaux mutants, invocations de ses aventures émotionnelles les plus marquantes, brouet d’un passé regardé sans nostalgie amère, avec ce qu’il faut de mélancolie, de poésie et de sensualité. »

Une aventure entre rock français et chanson anglaise, qui prend toute sa dimension en live, où Delfino et ses sbires malicieux prennent un malin plaisir à déjouer les attentes du public en lui proposant une expérience jouissive de déconstruction musicale qui bouscule et bouleverse sans cesse, dans une prise de risques constante.

Pour rugir de concert dans la fosse aux lions de la Salle Noire, restez à l’écoute du 90.8 !

De Féline, c’est le jeudi 18 et le vendredi 19 octobre dès 20H30 à la Salle Noire