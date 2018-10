Prêts à vous laisser électriser dans la fournaise de la Bobine ? Alors préparez vous à transpirer sévère ce vendredi avec la venue exceptionnelle des Suédois de The Viagra Boys, septet post-punk incendiaire au live rugueux et hypnotique ayant conquis les meilleurs festivals français et internationaux. Leur son puissant, alliage de basse vrombissante, guitares vrillantes, saxophone et claviers cisaillés, vous laissera sur le carreau.

Ce plateau frénétique sera complété en mode punk hardcore par les locaux d’As a new revolt, dont la rage engagée s’exprime dans un flow hip hop virulent tout droit débarqué des bas-fonds new-yorkais.

L’envie de pogoter salement te démange ? Alors reste branché au 90.8 pour gagner ta place pour cette soirée apocalyptique !



Viagra boys et As a new revolt, c’est le vendredi 19 octobre à la Bobine dès 20H30…