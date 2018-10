Quelques années après la sortie de son premier album, Jeanne Added est de retour avec un disque plus lumineux, à découvrir en live ce samedi sur la scène de la Belle Electrique.

Vous n’êtes certainement pas passés à côté de la déclaration de guerre musicale que constitue “A war is coming”, point d’orgue de Be sensational, premier album de la talentueuse Jeanne Added sorti en 2015. Elle prouve alors, outre son expressivité lyrique et son brillant passé de musicienne jazz, qu’elle possède d’autres cordes à son arc. Sur son tout récent deuxième opus, les sombres et martiales guitares post-punk laissent place à des arrangements plus pop, où les rythmiques électroniques servent d’écrin au timbre sensuel et intimiste de la chanteuse. Un moment de grâce à savourer sur la scène de la Belle en compagnie de la synth pop et du rock sombre du duo Holy Two.

Jeanne Added et Holy Two, c’est le 13 octobre dès 20H à la Belle Electrique