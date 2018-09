Alors que l’été se prolonge pour notre plus grand bonheur, vous n’avez pas fini d’avoir chaud puisque ce sont pas moins de trois groupes (Sticky Boys, Pogo Car Crash Control et les locaux de Bpop) qui feront se lever la grande salle de la Source ce vendredi dès 20H pour une soirée rock au son aussi puissant et affirmé que diversifié.

Avec leur 3ème album Calling the Devil , Sticky Boys se révèle toujours insaisissable sur scène. Leur musique est-elle du pur concentré de rock’n’roll ? hard rock ? punk rock ? stoner rock ? A vous de trancher ou de vous laisser emporter par ce cocktail explosif !

Brut, bouillant et bruyant, trois adjectifs inscrits dans l’ADN de Pogo Car Crash Control, carré magique qui remplace au pied levé Décibelles et a réussi un sacré tour de force en quelques mois et un seul EP : devenir un des groupes de rock’n’roll français les plus affolants et dont la réputation scénique grandit à chaque apparition.

La brutal pop de B!pop, c’est l’énergie d’une centrale nucléaire concentrée en cinq musiciens déchaînés et des riffs pop-punk enragés. Attention aux radiations, le mélange est explosif !

Sticky boys, Pogo Car Crash Control et Bpop, c’est le vendredi 28 septembre à la Source dès 20H

