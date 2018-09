Rendez-vous incontournables de la salle du parc Paul Mistral, les apéromixs reviennent en pleine lumière pour vous ambiancer avec l’été indien.

On attaque d’emblée par le plat de résistance : le 2 octobre, The Dare night investit toute la Bobine avec ses résidents pour une soirée en compagnie du très couru producteur et DJ Normal 4. Adepte du croisement d’esthétiques très diverses dans ses djsets, le natif de Dusseldorf évolue au cœur de collectifs (Salon des Amateurs, BFDM…) partageant ce même sens du pas de côté curieux hors des sentiers (re)battus du dancefloor. Il dessine ainsi les contours aventureux d’un courant émergent puisant son irrésistible pouvoir de séduction dans la relecture enthousiaste et personnelle d’une culture électronique intelligemment revivifiée plutôt qu’éternellement renvoyée à un passé mythique aux contours flous.

Place à des sonorités plus vintage la semaine suivante, avec El Vidocq, venu de Bordeaux transmettre sa passion pour l’authenticité chaleureuse de la soul, du RnB et du rockabilly grâce à une sélection raffinée de ses 45 tours favoris.

DJ Normal 4 à la Bobine, c’est à prix libre le 2 octobre et pour El Vidocq la semaine qui suit, c’est gratuit !