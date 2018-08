Du 22 au 26 août prochains à Grenoble se tiendra l’Université d’été des mouvements sociaux, une université solidaire, citoyenne et rebelle. Ce rendez-vous estival porté par Attac est incontournable pour les militants français et internationaux : une occasion pour tous de réfléchir aux différentes luttes en cours et de croiser les regards et les pratiques.

Radio Campus Grenoble, Radio Parleur et Radio Campus France proposeront trois temps forts les jeudis, vendredi et samedi entre 12H et 14H, permettant de plonger les auditeurs dans un condensé des « résistances » en cours, en France comme à l’étranger.

Un programme dense qui amène les participants à la réflexion et au débat citoyen

Au cours de ces cinq jours qui se dérouleront sur le parvis de la Bibliothèque Droit-Lettres et dans les amphi du bâtiment Stendhal, sur le campus de Grenoble, les participants pourront choisir de participer à différents modules, forums et ateliers.

Economie locale et mondiale, droits, histoire des mobilisations, numérique, ‘environnement, engagement de la jeunesse dans les mouvements politiques, féminisme et migrations seront autant de thématiques abordées.

Les personnes inscrites pourront ainsi forger leurs opinions et confronter leurs avis avec d’autres militants (ou pas) et citoyens, afin de mieux comprendre le monde actuel tout en se formant aux pratiques de résistances citoyennes.

Pour trouver le programme complet, rendez-vous sur cette page.

« Tout le monde déteste de la rentrée »

La rentrée vous fait un peu peur et vous n’aimez pas vraiment cette période de renouveau ? »Tout le monde déteste la rentrée », c’est le nom de l’émission en direct, en public et en plein air que propose différents médias radiophoniques.

A travers des thématiques diverses – attachés au programme de ces cinq jours d’université d’été – comme l’indépendance des médias, les effets des mobilisations citoyennes pour les migrants, la criminalisation de la société civile, les méthodes de protection des militants concernant la surveillance illégitime ou encore les questions du fonctionnement de l’Europe, des spécialistes français et internationaux se relayeront aux micros des journalistes de Radio Parleur. Une émission à retrouver en direct sur les ondes du 90.8.