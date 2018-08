Après une belle première semaine de pré-rentrée avec l’équipe de Radio Parleur – la radio de toutes les luttes – à l’Université d’été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens (rien que ça) nous voilà paré pour vous parler de la rentrée. Première information importante : vous pouvez écouter la grille d’été jusqu’au 9 septembre. A près cela c’est la nouvelle grille de saison qui prendra le relais.

– Les plateaux extérieurs de septembre : des émissions de radio en direct pour découvrir les coulisses du média radiophonique

Le 7 septembre à 17h , nous serons au festival Jour et Nuit afin de vous parler de la programmation musicale mais aussi et surtout des femmes dans le domaine du numérique et de culture.

, nous serons au afin de vous parler de la programmation musicale mais aussi et surtout des femmes dans le domaine du numérique et de culture. Le 14 septembre à partir de 18h , nous serons dans l’agora extérieur de EVE pour vous présenter la nouvelle grille de saison puis de 19 à 23h nous laisserons la place à l’émission Hertzeresis pour une suite de mixs electro

, nous serons pour vous présenter la nouvelle grille de saison puis de 19 à 23h nous laisserons la place à l’émission pour une suite de mixs electro Le 18 septembre , sera au tour de l’émission Play On de faire son chaud, toujours à partir de 19h dans l’agora extérieur du bâtiment EVE et jusqu’à 23h.

, sera au tour de l’émission de faire son chaud, toujours à partir de et jusqu’à 23h. Le 26 septembre on laissera la place au trio rock de Campus – Voix de garage, Rockology et Pastoral mécanique – dans l’agora extérieur de EVE de 19h30 à 23h !

– Avec des bénévoles, les ondes sont plus folles

Radio Campus Grenoble est à la recherche de ses nouveaux bénévoles pour la saison qui arrive. En bref, que vous ayez déjà fait de la radio ou non, que vous connaissez le fonctionnement d’un média participatif ou pas, aucune compétence n’est requise. La seule chose qu’il faut avoir c’est une bonne dose d’envie, une grosse cuillère de motivation et notre équipe fait le pari de vous former du mieux qu’elle peut !

Venez à notre rencontre : on vous fait visiter les studios autour d’un café ! C’est tous les jeudis du mois de septembre de 13h à 15h. Et si vous êtes déjà persudé.e.s de vouloir rejoindre nos rangs, envoyer un mail à emilie.wadelle@campusgrenoble.org.

OFFRE SPÉCIALE INFORMATICIEN : Cette année, on recherche aussi des bénévoles voulant s’impliquer dans la technique : en bref des volontaires pour développer des codes informatiques et passer derrière la table pour la réalisation des émissions quotidiennes : l’Apérophonie. Et oui, toutes les compétences sont requises pour pouvoir « téléporter » nos voix sur les ondes 🙂 !

En bref : les partenariats de septembre

Comme chaque saison, nous avons des partenariats avec des structures ou organisations culturelles de l’agglomération grenobloise mais aussi ailleurs en France.

Quelques exemples pour cette rentrée :

– Hadra Trance Festival du 6 au 9 septembre

– Festival Jour et Nuit du 7 au 9 septembre

– La journée de la bisexualité le 23 septembre au Midi-Minuit

On vous prévoit aussi un Là Haut dans l’Océan à la piscine et d’autres surprises !

>> pour gagner vos places rester à l’écoute du 90.8 : des jeux concours vous sont proposés très régulièrement !