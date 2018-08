Le festival Jour et Nuit est de retour et met les petits plats dans les grands à la Belle du 7 au 9 septembre ! Visitez les moindres recoins de la salle en découvrant non pas une, mais trois scènes avec chacune son propre style musical, entre électro, rock et nouvelle scène indie ! Et tout ça c’est (presque tout) gratuit ! En journée, rendez-vous pour des ateliers , des rencontres et des stands de créateurs et d’initiatives locales chez leurs voisins du Magasin !

Le vendredi 7 septembre de 17H à 18H30, retrouvez l’équipe de Campus Grenoble en direct du Magasin pour un plateau qui abordera la place des femmes dans la culture à l’heure du numérique, avant d’explorer la programmation du festival en compagnie de l’équipe de la Belle.

Envie de prolonger tes vacances le temps d’un week end bien rempli en participant à cette belle fête? Alors reste branché au 90.8 pour gagner ta place pour les soirées électro, et ne pas louper, entre autres, le mix subtil de Ben UFO et le live techno funky d’Octave One.

Le festival Jour et Nuit, à 90 % gratuit, c’est du 7 au 9 septembre à la Belle Electrique.