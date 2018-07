Ce lundi, la Belle s’ouvre à tous les vents rafraîchissants du groove en accueillant Quantic, producteur, DJ et multi-instrumentiste passé maître dans l’exploration de nombreux styles musicaux réputés pour faire joyeusement onduler du bassin (soul, funk, jazz, salsa et bossa nova, entre autres….).

Le Britannique vivant à Brooklyn et passé par la Colombie fait vivre, depuis 2000 et une vingtaine d’albums produits seul, en collaboration avec des chanteuses (Alice Russell, Sharon Jones et dernièrement Ndia Góngora) ou au sein de formations de son cru (Quantic Soul Orchestra, Ondatrópica, Flowering Inferno, parmi d’autres) un amour des sonorités chaleureuses aux accents parfois électroniques, qu’il saura, c’est certain, partager au public grenoblois.

Hugo Mendez, fondateur du réputé label Sofrito et gros digger de pépites afro-latinos, ouvrira la soirée avec une sélection tropicale ultra dansante que les amateurs de ses fameuses compilations tout comme les néophytes apprécieront à coup sûr !

Quantic + Hugo Mendez c’est le lundi 9 juillet à partir de 20H à la Belle Electrique…

