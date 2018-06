Le Hellfest approche, et la Belle Electrique vous propose un échauffement de haut vol en accueillant ce mercredi dès 20H Converge et Corrosion Of Conformity, deux poids lourds du rock US qui électrisent les foules d’ un son métallique, lourd et violent.

Commençons avec les Bostoniens de Converge, groupe mathcore de légende ayant influencé, en plus de 25 ans de carrière, de nombreuses formations (de Unsane à Meshuggah) dont la réputation n’est plus à faire en matière de fusion explosive, brutale et complexe entre métal et hardcore .

Venus de Caroline du Nord, les membres de Corrosion Of Conformity se sont faits un nom sur la planète sludge en délivrant leur énergie rageuse sur scène comme sur disque, dans un style empruntant tant au doom qu’au punk hardcore, sans jamais s’y réduire.

Converge et Corrosion Of Conformity, c’est ce mercredi dès 20H à la Belle Electrique…

