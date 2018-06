Le 9 juin prochain, pour clore la semaine organisée autour de la musique populaire jamaïcaine, la Belle Electrique vous propose un plateau exceptionnel autour du dub et du reggae !

Ce sont au total quatre artistes d’exception qui se retrouveront sur scène, avec des projets menés depuis 2017. Une chance inespérée de croiser ces artistes incontournables à la croisée du dub et du reggae.

En vedette, Brain Damage et Harrison Stafford, de Groundation, pour une rencontre explosive franco-californienne.

On ne présente plus Brain Damage, le pionnier du dub en France, tout comme Harrison Stafford, le guitariste et chanteur du groupe Groundation, référence incontournable du reggae mondial.

Les deux groupes proposent un croisement atypique tout en s’évertuant à garder les codes de la musique jamaïcaine.

Retrouvez aussi U Roy et Mad Professor Sound System, dont les productions enchevêtrent le dub, le reggae et le hip hop, tout en mélangeant les machines électroniques et les voix du sound system jamaïcain.

Brain Damage et Harrison Stafford + U Roy et Mad Professor Sound System, c’est le samedi 9 juin à 20H à la Belle Electrique

Pour gagner vos places, restez à l’écoute de la radio !