Ce samedi, la Belle Electrique accueille, avec Gerd Janson et Move D, deux activistes chevronnés de la scène club allemande qui ont chacun une définition personnelle et généreuse de ce qu’est le groove et comptent bien en faire profiter le public grenoblois pour ce qui promet une bien belle communion !

Sacrée affiche que nous offre la salle grenobloise avec la venue de ces deux références de l’hédonisme électronique d’Outre-Rhin, qui ne se contentent pas de leur historique impressionnant mais continuent d’afficher un enthousiasme à la hauteur de leur passion pour cette musique qu’ ils ont contribué, chacun à leur manière, à définir, dynamiser et enrichir.

Fondateur de l’influent label Running Back, Gerd Janson illustre ses talents dans de nombreux registres, qu’il soit promoteur (les soirées Liquid du Robert Johnson de Francfort), dj résident ou presque au Panorama Bar berlinois, ou producteur oscillant entre deep et nu disco, seul ou en duo au sein des Tuff City Kids.

Move D, un des alias du producteur et multi-instrumentiste David Moufang, est autant sinon plus connu des amateurs de musique électronique pour ses productions avant-gardistes élégantes et inspirées, naviguant entre house et techno, et colorées de touches ambient, dub ou plus funky, que pour ses dj sets enivrants et festifs, toujours conduits avec maestria vers un final (à quatre mains qui sait ?) en apothéose.

Et pour vous ouvrir l’appétit en vue de ce régal auditif, le jeune DJ et producteur grenoblois De l’amour propagera ses ondes chaleureuses pour gagner le cœur des danseurs en début de soirée.

Gerd Janson, Move D et De l’amour c’est le samedi 23 juin dès 23H à la Belle Electrique

