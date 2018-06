Ola Grenoblois !

Si tu lis ces lignes, c’est que Campus Grenoble ne t’est pas indifférent ! Peut-être as-tu l’habitude de nous écouter sur ton poste cathodique, dans ta voiture ou en prenant ton café, peut-être es-tu intéressé par la dimension rédactionnelle et journalistique de la radio ou peut-être aimes-tu simplement être bercé par l’éclectique sélection musicale de notre association.

Mais … As-tu déjà eu envie de passer derrière le micro ? Ne fais-tu pas partie de ceux qui se disent doucement “Tiens, moi aussi j’ai une idée d’émission ! Moi aussi j’aimerais parler de ce qui me passionne et partager mon enthousiasme avec les auditeurs du 90.8 !”

Alors pressons le pas camarade !

Campus Grenoble te propose de t’initier à la radio lors de 2 formations inédites.

Le 9 juillet, de 18h à 20h : une introduction à la rédaction de chroniques. Nous t’aiderons à aiguiser ta plume et à trouver ton propre style.

Le 10 juillet, de 18h à 20h : une initiation à la construction d’une émission. De son concept à son déroulé, tu deviendras un vrai professionnel de l’animation Hertzienne.

Chacune de ces formations sera animée par deux habitués des ondes qui te transmettront leur savoir et leur expérience. C’est bien évidemment ouvert à toutes et à tous, et c’est gratuit, car quand on aime on ne compte pas ! Elles se dérouleront dans les locaux de la radio, à EVE sur le campus de Saint Martin d’Hères.

C’est donc l’occasion rêvée de s’immerger dans les coulisses de ce monde sonore. Vous aurez ensuite toutes les cordes à votre arc pour vous impliquer davantage dans ce média plein de ressources, source de partage et de découvertes.

Manifeste-toi sans plus tarder en envoyant un mail à pierre@campusgrenoble.org ou à vincent@campusgrenoble.org et nous te transmettons de plus amples informations.

A très vite sur les ondes !