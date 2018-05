Ce vendredi dès 19H30 à la Source, dans le cadre de la session 2018 du cycle Dyade, le collectif Mawwâl vous convie à un voyage aux frontières d’un univers esthétique fantasmagorique et décalé. Venez vivre une expérience chamanique!

Formation à « l’instrumentarium » atypique, Mawwâl propose un concert atypique croisant musique et vidéos et regroupant deux vents, deux basses et des percussions autour d’un répertoire qui combine thèmes arrangés et improvisations. Cette création puise dans un archaïsme propre aux musiques de transe et le malaxe avec la matière contemporaine d’une écriture influencée par la musique répétitive ou le jazz. Les spectateurs qui avaient pu apprécier les concerts de Kerkennah à La Source par le passé, redécouvriront avec plaisir le répertoire de ce trio, qui a donné naissance au collectif Mawwâl. Ce concert est donné dans le cadre de la sortie du premier album du collectif Mawwâl.

Retrouvez le collectif Mawwâl à la Source le vendredi 18 mai dès 19H30…

Et pour gagner vos places restez à l’écoute du 90.8!