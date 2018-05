Attention soirée de gala ce mercredi à la Bobine, où vous attendent Peter Kernel et Julie Bally, pour une nuit rock arty tout en sensibilité et en subtilité!

Adepte du « tout par lui-même », Peter Kernel est un duo rock suisso-canadien, composé du graphiste Aris Bassetti et de la cinéaste Barbara Lehnhoff.

Porteurs d’ un son indie rock souvent qualifié d’Art punk et comparé à Sonic Youth, le groupe, qui viendra présenter son 4e album, « The size of the night », sur la scène de la Bobine, propose des expériences musicales extravagantes et des prestations lives palpitantes, entre grosses poussées noise et fulgurances mélodiques.

Et en début de soirée, retrouvez Julie Bally, pépite locale qu’on ne présente plus… Tentons tout de même une présentation rapide : influencées par la musique Folk Rock américaine mais aussi par toute la vague Cold britannique, ses productions révèlent un univers noir, souvent mélancolique, à travers une écriture simple et brute. La mélodie, le timbre et la profondeur de sa voix font perdre toute notion du temps, convoquant parfois l’ influence bien sentie de PJ Harvey.

Peter Kernel et Julie Bally, c’est le mercredi 30 mai dès 20H30 à la Bobine!

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places !