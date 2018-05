Marre de voir les line ups électros trustés par des artistes masculins, si talentueux soient-ils?

Parce que cette culture se conjugue aussi au féminin, le collectif la Métamorphose vous propose ce vendredi à l’Ampérage une soirée à l’hédonisme militant en compagnie de Calling Marian, Hydrangea, Persepher et Paoli, soit la crème des productrices et djs locales.

Entre lives et dj sets, embarquez pour une odyssée sonore aux mille nuances, des rythmiques percutantes et brutales de l’acid techno aux mélodies sauvages et oniriques de l’ambient techno!

Calling Marian, Hydrangea, Persepher et Paoli, c’est le vendredi 25 mai à minuit à l’Ampérage!

Gagnez vos places pour cette soirée en restant à l’écoute du 90.8…