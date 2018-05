Fans de rock indé qui dépote, vous le savez sans doute, le Freakshow, meilleur festival de France et de Navarre, renaîtra une dernière fois de ses cendres fin août 2018, au coeur de la Death (métal ?) Valley qui n’aura jamais aussi bien porté son nom, à Gigors. En prévision de cette ULTIME épiphanie, Parquet Sonore, en collaboration avec la Bobine et Gigors Electric, vous en propose un avant-goût ce vendredi dès 19H avec une soirée en forme de mini-festival qui présentera le meilleur du rock passé et à venir à la sauce Freakshow.

Au programme de ce « drôle de cirque » dixit le PB? Quatre groupes et un DJ pour une collection de « furiosités » garage aux accents noise, punk, voire blues psyché… Attendez-vous à être joyeusement secoués!

Et, pour un tour d’horizon complet de la question avant le début des hostilités, vous pouvez écouter l’apérophonie consacrée à cette soirée par Bertrand, qui recevait deux membres du collectif Parquet Sonore!

« Retour vers le freakshow », c’est le vendredi 25 Mai de 19H à 2H (oui, 2H!) à la Bobine!

Pour gagner vos places pour ce festin de décibels du plus bel effet, restez à l’écoute du 90.8!