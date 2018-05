Amateurs de chanson française aventureuse, poétique et inventive, un plateau de choix vous attend ce mercredi à la Belle Electrique où vous serez en compagnie de Dominique A, qu’on ne présente (presque) plus, et des Grenoblois de Pelouse, artistes dont les disques respectifs ont eu les honneurs de notre airplay!

2018 sera une année à deux facettes pour Dominique A, qui nous propose de suivre, en un diptyque ambitieux, les deux fils rouges de sa carrière.

Le premier volet, « Toute latitude », enregistré en groupe, fait la part belle au rock, à l’électrique et l’électronique. Il est accompagné d’images superbement oniriques, fruit d’une collaboration avec le réalisateur de films d’animations Sébastien Laudenbach, à qui l’on doit « La jeune fille sans main », récompensé par le prix du jury au festival international du film d’animation d’Annecy 2016.

Il faudra s’armer de patience et attendre octobre pour découvrir la suite, « La fragilité » et ses mélodies plus acoustiques et intimistes, enregistrée en solo cette fois-ci.

Quant à Pelouse, c’ est un concentré de musiques acoustiques et électroniques dessinant un pont entre le rock indépendant et la chanson contemporaine. À l’image de compositions musicales aux couleurs contrastées, les textes de Xavier Machault naviguent entre récits noirs et accès surréalistes.

Écho à notre monde fissuré et absurde, Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Mais, maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe jamais dans le sérieux et le sinistre. Dans le fond comme dans la forme, Pelouse frôle joyeusement les limites du raisonnable.

Dominique A et Pelouse, c’est le mercredi 16 mai dès 20H à la Belle Electrique !

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places…