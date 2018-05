A l’occasion de la sortie de leur quatrième album, les Genevois de l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp débarquent à la Source ce jeudi dès 20H30 en version XXL, histoire de vous faire vibrer avec leur combo enfiévré et malicieux de jazz/rock sauvagement free!

L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp arbore un titre malicieux en hommage croisé aux groupes traditionnels africains – Orchestre Tout Puissant Konono n°1, Tout Puissant Orchestre Polyrythmo etc…- et à l’un des plus grands dynamiteurs de l’art du 20 e siècle. OTPMD, une musique ample, qui agrège de multiples héritages traditionnels, les forces du désordre free, l’alphabet pulvérisé du rock’n roll, la science de la musique contemporaine, l’effronterie du punk, la mémoire à facettes des musiques populaires et les fantaisies spéculatives des musiques savantes. Le récent album, produit par John Parish et enregistré chez Realworld, s’annonce passionnant. Sur scène, la version XXL est incandescente, avec quatorze musiciens fervents, qui assument un nouveau répertoire mêlé à quelques vieux hits réarrangés, toujours dans une veine « tropical post punk ». Plus de monde, d’énergie, de joie, d’exaltation, de transe et de danse !

L’OTPMD c’est le jeudi 26 avril dès 20H30 à la Source…

