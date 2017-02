Tous les jeudi de 20h à 21h, c’est le rendez-vous Reggae de la semaine avec Etienne & Lucas, qui partageront avec vous leur amour des bonnes vibes!

Une heure d’émission radiophonique consacrée à la culture Reggae, Dub et Soundsystem ; avec des interviews, des reportages, des traductions, des anecdotes…

Et surtout du bon son : Des oldies aux nouveautés, du roots au digital, du vinyle au mp3, le tout sélectionné avec soin pour la plus grande joie de vos tympans !

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !