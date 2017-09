VOIX DE GARAGE

N° 454

Mercredi 13 Septembre 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

Le disque du mois pour Voix De Garage c’est le EP de GRAND MARCH. Une merveille très envoutante !

Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

SURFER JOE

En concert : Jeudi 14 Septembre : SURFER JOE (Surf maestro, Italie), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/events/1858481367802164/

http://www.surferjoe.me/

MAGIC & NAKED

En concert : Jeudi 14 Septembre : CURTIS HARDING (Soul, Usa) + MAGIC & NAKED (Psych Love Pop), à l’Usine, à Genève

http://ptrnet.ch/1983/14-09-2017-curtis-harding/

http://www.curtisharding.com/

https://casbahrecords.bandcamp.com/album/magic-naked

DUSTROY Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Vendredi 15 Septembre : DUSTROY (Stoner) + STRAWBERRY JUICE (Alt Rock), à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/events/889154447903962/

https://strawberryjuice.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=X9lWeKm5UyU

https://dustroy.bandcamp.com/

SLEEPING BEAUTIES

En concert : Vendredi 15 Septembre : SLEEPING BEAUTIES (Garage Rock, ex Hunches/Hospital, In The Red Rds, Usa), au Thunderbird Lounge, à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite.com/tiki/calendar

https://www.youtube.com/watch?v=UQSqac0liiQ

Et :

Samedi 16 Septembre : SLEEPING BEAUTIES (Garage Rock, ex Hunches/Hospital, In The Red Rds), au Trokson, à Lyon. Entrée libre.

https://www.facebook.com/events/849056935247632/

https://vimeo.com/174147066

FOWY LADIES

En concert : Samedi 16 Septembre : FOXY LADIES (Released Party) + WHIST (Alt Rock Metal) + OAKMAN (Pop Punk), à la MJC du Totem à Rillieux La Pape (69)

https://www.facebook.com/events/619913818192697/

https://www.youtube.com/watch?v=RE1eoJAWPss

https://www.facebook.com/thefoxyladiesband/

https://whistband.bandcamp.com/

http://www.soundcloud.com/oakmanband

JAK’S

En concert : Samedi 16 Septembre : BEAR’S TOWER (Folk Pop) + JAK’S (Garage Post 90), à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/events/259531417865364/

http://bearstowers.groupes-single-bel.com/

https://soundcloud.com/jaks-903708186

STOP II

En concert :Mardi 19 Septembre : STOP II (Duo Country Punk), Chez Louisette, à Clermont-Ferrand

https://www.facebook.com/Louisette-140134382678273/

https://stopii.bandcamp.com/

Et :

Mercredi 20 Septembre : STOP II (Duo Country Punk), au Farmer, à Lyon. Prix libre.

https://www.facebook.com/LeFarmerLyon/

https://stopii.bandcamp.com/

Et :

Dimanche 24 Septembre : STOP II (Duo Country Punk), au C.B.G.C. à Gigors Et Lozeron (26)

https://stopii.bandcamp.com/

http://whiskybeans.wixsite.com/stopll/tour

CORRIDOR

En concert : Mardi 19 Septembre : CORRIDOR (Indie Rock – Post Pop, Montréal) + BRYAN’S MAGIC TEARS (Psyché Rock), au Sonic, à Lyon

https://www.facebook.com/events/432694573784540/

https://corridormtl.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/xviiirecords/sets/bryans-magic-tears

RUBBER EGGS

En concert : Mercredi 20 Septembre : RUBBER EGGS (Garage Indie Psych Pop excellent, Italie) + DJ, au Théâtre Le Petit 38, 38 Rue Saint Laurent, à Grenoble. 20h00 pétantes ! P.A.F : 5 euros (+ 2 euros d’adhésion annuelle)

https://www.facebook.com/events/2094317097462652/

https://www.facebook.com/Le-Petit-38-Collectif-Midi-Minuit-1698930936992793/

http://collectifmidiminui.wixsite.com/midiminuit

https://www.facebook.com/rubber.eggs/

https://rubbereggs.bandcamp.com/

Nouveautés :

NEON ANIMAL le quatuor londonien débarque avec un hyper enthousiasmant de Rock à guitares barbellées ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Encore un inédit des Glam Surfers de BARBARELLATONES en attendant leur nouvel album de pied ferme ! https://www.facebook.com/thebarbarellatones/

Ils mélangent plein de genre les The COWBOYS avec cette réédition, leur nouvel album arrive à la fin du mois ! Miam ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

UFFE LORENZEN c’est sous cet alias que le leader de Baby Woodrose va sortir son 1er album solo chez Bad Afro Rds. https://badafrorecords.bandcamp.com/track/flippert-s

Ah ben mince alors il est vraiment renversant cet album de FREAK GENES. J’sais pas d’où ils sortent, mais ça claque ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Allé une viellerie, de celles qui font toujours plaisir à entendre : The SQUARES, retour dans les 90’s : quel pied ! https://www.facebook.com/The-Squares-2127806147360285/

20 ans après réédition d’un album de THEE HEADCOATEES, histoire de remettre les pendules à l’heure !

Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Le trio de Boston VUNDABAR c’est tout ce que j’aime dans l’Indie, et en plus sur scène ils enterrent tout le monde ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

La nouvelle sortie de chez Market Square Recordings c’est DEATH RAY : Noisy Psyché Indie ! Au top !

https://marketsquarerecordings.bandcamp.com/album/death-rays-the-shape-of-the-night-b-w-shadows

Oh yes baby : il y a un nouvel album de CHUCK NORRIS EXPERIMENT et c’est un super cru ! https://chucknorrisexperiment.bandcamp.com/album/ch-ck-me

Les norvégiens de SLOTFACE arrivent avec un jubilatoire mélange de Pop de Rock de Pop Punk de Power Pop… Yes !

Pour célébrer les 20 ans de leur album Trend Is Dead Rds réédite l’album des FRANTICS snotcore de Caroline du Nord ! https://trendisdead.bandcamp.com/album/its-casual-20th-anniversary-edition

Et pour finir GREEN SEAGULL Psychedelia à la 12 cordes… Chez Mega Dodo, si si. Une belle fin démission ! https://megadodo.bandcamp.com/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble.org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr