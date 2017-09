VOIX DE GARAGE

The ROUGHNECK RIOT

En concert : Jeudi 31 Août : The ROUGHNECK RIOT (Folk Punk, Manchester) + PARANOID CATS (Grunge) + VEGAN BUTCHER (Punk), au Blogg, à Lyon.19h. Gratuit.

https://www.facebook.com/ events/307837459642157/

LUNCH

En concert : Vendredi 1er Septembre : LUNCH (Punk Rock) + Jesse Mosher (performance painting, New York), à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/ events/1544499858926145/

https://www.youtube.com/watch? v=R1XX01sSdwg&app=desktop

https://lunch.bandcamp.com/

EASYCOMBO

En concert : Vendredi 1er Septembre : EASYCOMBO (Jamaican Rock) + LES CRANKY’S (Punk’n’Roll), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz. Entrée libre.

https://www.facebook.com/ events/107914866604744/

FINISTERRE

En concert : Dimanche 3 Septembre : ASHKARA (Crust ‘Epic’, Suisse) + FINISTERRE (D-Beat, Cologne), à La BAF, chemin des Alpins, à Grenoble. 19h30 repas vegan.20h30 concert. Prix libre.

https://labaf.org/index.php/ events/event/concert-ashkara- finisterre/

http://ashkara.org/

http://finisterre.blogsport. de/

SUPERMUCK

En concert : Mercredi 6 Septembre : SUPERMUNCK (Pop Punk) + HATEFUL MONDAY (Punk Rock), au Bouffon de la Taverne, à Genève

https://www.facebook.com/ events/110598072979576/

https://www.facebook.com/ bouffondelataverne/

https://supermunk.bandcamp. com/releases

https://hatefulmonday. bandcamp.com/

ALTAVILLA

En concert : Jeudi 7 Septembre : ALTAVILLA (Alt Pop Rock) + PVC (Plastic Rock), à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/ events/180624122481359/

http://altavilla.wix.com/ altavilla

WOODEN INDIAN BURIAL GROUND

En concert : Jeudi 7 Septembre : WOODEN INDIAN BURIAL GROUND (Garage Psyché Art Rock, Usa), à l’écurie, à Genève

http://www.rockthistown.ch/ programme/ 5954c681e5a0d4467c135875

http://www.lecurie.ch/program. html

https:// woodenindianburialground. bandcamp.com/

TOMY & The COUGARS

En concert : Vendredi 8 Septembre : TOMY & The COUGARS (Power Pop Punk), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/ events/502686153456577/

https://tomyandthecougars. bandcamp.com/

Nouveautés :

Le nouvel album de The DARTS s’appelle « Me.Ow » et sort chez DIRTY WATER Rds. Miam ! On va en reparler très vite ! https://dirtywaterrecords. bandcamp.com/

Tient je ressors les SLITS parce que j’ai été très intéressé par l’interview de leur guitariste Viv Albertine dans le Abus Dangereux n°143, à propos de son auto biographie http://www.abusdangereux.net/

DAMAGED GOODS Rds réédite le 29/09 l’album « Punk Girls » des indispensables HEADCOATEES

http://www.damagedgoods.co.uk/

Et ils ont également réédité 3 albums des géniaux The SOLARFLARES. On dit merci !

J’avais adoré l’album précédent de CJ RAMONE, le nouveau « American beauty » s’annonce aussi bien ! https://cjramone.bandcamp.com/

Et maintenant ! On va chez DETOUR Rds : avec leurs nouveautés : l’album de SHA LA LA’s : Soulfull organ grooves.

http://shop.detourrecords.co. uk

Et aussi le CD 20 titres de The CHOSEN (Power Pop Mod) qui clôture leur histoire !

Sur leur label frère pour fêter les 40 ans du Punk et de ce groupe : The COILS. Un moment d’Histoire chérie ! http://www.boredteenagers.co. uk/coils.htm

Les parisiens HARASSMENT mélangent Post Punk Hard Core et Garage sur leur 1er album “The Rope”. Ils préparent déjà le 2ème et des tournées !

https://theharassment. bandcamp.com/

The PRIMITIVES sont toujours au top comme le prouvent une fois encore ce nouvel EP chez ELEFANT Rds ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Enfin DEAD END reviennent avec un nouvel album. Et ça valait le coup d’attendre ! Celui-là aussi je vous en reparle bientôt ! https://www.facebook.com/ lifeisadeadend/

On va maintenant chez DRUNKEN SAILOR Rds avec la réédition de l’album « Vol 4 » de The COWBOYS qui mélangent plein de choses avec talent !

Et le single de TV CRIME c’est seulement le 2ème du groupe mais ça écrase tout sur son passage ! https://drunkensailorrecords. bandcamp.com/

Ah oui ! Un quatuor de filles originaires de Los Angeles : GLAM SKANKS. Tout et dit, non seulement elles assument mais elles assurent ! https://glamskanks.bandcamp. com/

Franchement le nouvel album de BEN VAUGHN est une merveille ! On va encore s »en régaler longtemps !

Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Et pour finir un titre du génial FELT qui fait une parfait transition avec Rockology de l’amis Cyril ! https://www.facebook.com/ FeltOfficial/

