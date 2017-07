VOIX DE GARAGE

N° 450

Mercredi 9 Août 2017

Mercredi 16 Août 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

FUFANU

PART CHIMP

En concert : Vendredi 25 Août : FREAKSHOW FESTIVAL, avec : + FUFANU (Indie Rock, Islande) + BAD BREEDING (Anarcho Punk Noise, Londres) + OOZING WOUND (Speed Space Metal, Chicago) + PART CHIMP (Indie Rock, Londres) + NOYADES (Acid Noise Rock) + HALLELUYAH (Punk Noise, Italie) + YONATAN GAT (Psyché improvisé) + SPECTRAAL (Noisy Psyché Rock) + DJ, à Gigors Et Lozeron (26)

https://www.facebook.com/ events/1111608392284291/

COCAINE PISS

LE CHEMIN DE LA HONTE

En concert : Samedi 26 Août : FREAKSHOW FESTIVAL, avec : DEATH PEDALS (Punk Rn’R, Londres) + ORANSSI PAZUZU (Space Rock Black Metal, Finlande) + COCAINE PISS (Punk Queer Crust Noise, Liège) + LE CHEMIN DE LA HONTE (Post Punk / Synth Wave) + TOTAL VICTORY (Art Rock, Manchester) + SHITWIFE (Alt Electro Rock, Londres) + X – OR () + 10 000 (Ne Post Wave) + MOULINEXXX (Performance sonore) + DJ, à Gigors Et Lozeron (26)

https://www.facebook.com/ events/1111608392284291/

ANTI FLAG

En concert : Dimanche 27 Août : ANTI FLAG (Légendes Hard Core Mélo, Usa) + ÜBERYOU (Punk Rock) + CAPITAL YOUTH (Rock Garage), à l’Usine, à Genève

https://www.facebook.com/ events/316216518791635/

https://capitalyouth.bandcamp. com/

https://uberyou.bandcamp.com/

http://www.anti-flag.com

Nouveautés :

CHEETAH CHROME MOTHERFUCKERS à travers les 40 titres de leur anthologie « The Furious Area 1979 – 1987 » parue chez Area Pirata Rds rappellent à quel point la scène HC / Punk italienne des 80’s était excellent !https://areapiratarec. bandcamp.com/

COCK SPARRER qu’est-ce que j’aime ce groupe, donc voici un titre de leur 1er album éponyme de 1978, et un de leur dernier en date ‘Forever’ de 2017 ! https://www.facebook.com/ cocksparreruk/

Les suédois reviennent au High Energy R’n’R en tout cas ceux de GRANDE ROYALE ! Leur tournée de cet automne passera par la France. http://www. granderoyaleofficial.com/

GUNWOOD en voilà une belle découvert Indie Folk Country Pop avec des chansons qui font joliment voyager ! http://www.gunwoodofficial. com/

Les italiens de RUBBER EGGS (Indie Psyché Garage Punk) devraient venir aussi en France cet automne. On est sur l’affaire !!! https://rubbereggs.bandcamp. com/

Les australiens de CHICKEN STONES ont autoproduit leur album mais trouvé un fou à Lille pour une superbe édition vinyle !!! https://www.facebook.com/ CHICKENSTONES/

Une nouveauté de chez Dirty Water Rds : le 1er single de The HECK un side project mais pas seulement au vu de la qualité du contenu ! https://dirtywaterrecords. bandcamp.com/

Encore un side project : SACCADES dont le 1er album sortira chez Fuzz Club Rds et ce que j’en ai déjà entendu est super ! https://saccadesmusic. bandcamp.com/

Plein de rééditions d’ultra hautes qualitées à venir chez Damaged Goods Rds :

3 album des SOLARFLARES (et je vous offre deux chansons du groupe au line up de fou et à la qualité incroyable)

Et un de THEE HEADCOATEES « Punk Girls » peut-être leur meilleur !!!

http://damagedgoods.co.uk/

TOM BEAULIEU le troubadour américain livre plein de chansons inédites et quelques covers sur son dernier CD autoproduit. Toujours aussi bon et weird Folk ! https://store.cdbaby.com/cd/ tombeaulieu14

LORD YOUTH projet solo d’un new yorkais qui sortira le 1er septembre sur BB Island Rds avec son Indie Pop Blues Punk Calypso !?! http://bbislandmusic.com/lord- youth/

Les anglais de NEON ANIMAL semblent trouver leur île trop petite et vont puiser dans une certaine tradition Real Rock australien et américain ! http://www.neonanimal.com/

The BLACK WATCH et leur album qui vient juste de sortir sur The Eskimo Records Label mélange Indie Pop et Rock et site The Church et les Soft Boys comme influences ! https://theblackwatch. bandcamp.com/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble. org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr