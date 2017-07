VOIX DE GARAGE

N° 448

Mercredi 19 Juillet 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

LES SHERIFF

En concert : Jeudi 20 Juillet : LES SHERIFF (légendes du Punk français) + TRUST (Bernie for Ever) + The FOXY LADIES (Wild Rock’n’Roll), Au Festival Le Grand Son, à Saint Pierre de Chartreuse (38)

https://www.legrandson.fr/ actualites

http://www.lessheriff.fr/

https://www.facebook.com/ TrustOfficiel

http://www. thefoxyladiesofficiel.com/

The SSPITTERS

Vendredi 21 Juillet : The SPITTERS (Garage Rock / Power Pop) + RAQOONS (Rock Groove), au Farmer, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/731185893748644/

https://www.youtube.com/ channel/UCMi5X5Jn8qDYB6hn_ URRDag

https://deathtomajorsrecords. bandcamp.com/album/crazy

The MAHONES

Samedi 22 Juillet : Panic Open Air Fest n°3, avec : The MAHONES (Punk Celtic, Canada) + The ARRS (Hard Core Metal) + LOST SOCIETY (Thrash Metal, Finlande) + MAID OF ACE (Punk Rock, Uk) + LANDMVRKS () + STILL COUNTING (tribute Volbeat) + LE REPARATEUR (Punk) + GOATFATHER (Stoner), à Saint Félix (74) entre Annecy & Chambéry

http://www.panicfest.fr/media/

https://www.facebook.com/ PanicFestOpenAir

The LORDS OF ALTAMONT

Et

The LULLIES

En concert : Vendredi 28 Juillet : FAST & LOUD FESTIVAL, avec : The LORDS OF ALTAMONT (Heavy Garage, Usa) + LES LULLIES (R’n’R, Slovenly Rds) + DEAD CROWS (Heavy R’n’R), Esplanade Lamartine, à Mâcon. Gratuit !

https://www.facebook.com/ fastandloud.fastandloudmacon

https://www.facebook.com/ DeadCrowsBand/?fref=ts

https://www.youtube.com/watch? v=S75vGtBONNU&feature=youtu.be

http://lordsofaltamont.com/

https://www.facebook.com/ LordsOfAltamont/

https://www.facebook.com/Les- Lullies-1766335150358340/

The ZIPHEADS

En concert : Samedi 29 Juillet : The ZIPHEADS (Psychobilly, Uk) + surprise, à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/ events/251490542018954/

https://thezipheads.bandcamp. com/

HANX

En concert : Dimanche 30 Juillet : MORRIGHANS (Rock atmosphérique) + HANX (Rock Punk) + PARAMOUNT (cover Nirvana, Belgique), au Resto Artistic Le Ness Chez Sacha, 3 rue Très-Cloitre, à Grenoble. 20h. Prix libre.

https://www.facebook.com/ events/1878311449058470/

http://morrighansmusic.wix. com/morrighans

https://www.facebook.com/ paramountbelgium

https://soundcloud.com/hanx- le-groupe

TEENAGE BOTTLEROCKET

En concert : Dimanche 30 Juillet : TEENAGE BOTTLEROCKET (Punk Rock Hard Core Mélo, Fat Wreck Chords, Usa) + RAINCHECK (Punk Hard Core), au Farmer, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/177394516132797/

https://raincheckcool. bandcamp.com/

https://teenagebottlerocket. bandcamp.com/

WASHINGHTON DEAD CATS

En concert : Mercredi 2 Août : Rock On The l’Oule n°23, avec : IMPERIAL ORPHéON (Bal jazzy déjanté) + MOTIVéS (Musique du monde) + WASHINGHTON DEAD CATS (Punk’a’Billy), au plan d’eau du pas des ondes, 26470La Motte Chalencon. 19h30 + spectacles de rue…

https://www.facebook.com/ events/269168153534365/

http://www.washingtondeadcats. com/

MIGHTY BOMBS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Lundi 7 Août : TEENAGE BOTTLEROCKET (Punk Rock Hard Core Mélo, Fat Wreck Chords, Usa) + MIGHTY BOMBS (Garage Punk) + HELLO MY NAME IS (Punk Rock), à l’Usine, à Genève

https://www.facebook.com/ events/429621467437387/

http://teenagebottlerocket. com/

https://teenagebottlerocket. bandcamp.com/

https://mightybombs.bandcamp. com/

https://hellomynameis. bandcamp.com/

Nouveautés :

Le trio BADASS MOTHER FUZZERS sort son 1er album chez Pitshark Rds et ça déchire !!!

Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En tant que fan de The NOMADS j’ai cracqué sur le 25 cm « Loaded deluxe » on est fan ou on l’est pas ! Quel pied !!! http://thenomads.se

On reste en suède avec le 1er et magnifique album de RATTANSON entre Revival Garage / Power Pop et Paisley Underground ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Avant ça le gars de Råttanson jouait dans FANSCENE dont Detour Rds a édité un CD antholgie, et c’est une merveille de Power Pop Neo Mod ! http://shop.detourrecords.co. uk/

Le nouveau DUM DUM BOYS et un album qui ravira les fans et leur donnera du plaisir longtemps à l’écouter et réécouter ! https://www.facebook.com/ DisquesMonotone

Avec leur 1er album DUSTY MUSH frappe bien comme il faut dans le monde très encombré du Garage Psych Punk ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

BURNING HEADS avec la réédition du mythique live de 1999… dans le cadre de la célébration des 30 ans du groupe ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

JOAKIM TINDERHOLT du Real Rock’n’Roll dans le pur esprit 50’s bien gaullé ! Une bien belle chose mes frères et sœurs ! http://www.joakimtinderholt. com/

Damaged Goods Rds va rééditer 3 albums des indispensables SOLARFLARES dont leur 1er, un pur régal ! Oh oui !!! http://www.damagedgoods.co.uk/

Et on finit en beauté avec le 1er album autoproduit de NEON ANIMAL, des anglais qui élargissent leur sphère d’influences du Punk au Glam, au Rock à l’australienne… http://www.neonanimal.com/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble. org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr