Mercredi 5 Juillet 2017

ENLARGE YOUR MONSTER

En concert : Vendredi 7 Juillet : ENLARGE YOUR MONSTER (Stoner Rock) + The WILD SONS (Rock Blues), au Farmer, 69001 Lyon. Prix libre.

https://www.facebook.com/ events/764941483673623/

http://enlargeyourmonster. bandcamp.com/

http://www.soundcloud.com/the- wild-sons

Et :

Jeudi 13 Juillet : ENLARGE YOUR MONSTER (Stoner Rock), à La Bobine, à Grenoble. 19h00. Apéro concert.

https://www.facebook.com/ events/1831612853832184/

https://enlargeyourmonster. bandcamp.com/

OIL CARTER

En concert : Samedi 8 Juillet : Roche’n’Roll Festival, avec : SIDILARSEN (Rock Electro) + BUKOWSKY (Power Rock) + NADEJDA (Rock Blues Punk) + OIL CARTER (Stoner Excellent) +DOG’N’STYLE (Heavy Rock) + BLACK LEMONS (Pop Punk) + EXXCITE (Glam’N’Heavy), au Stade Municipal de La Roche Sur Foron (74). GRATUIT !

https://www.facebook.com/ events/246492949157969/

https://www.facebook.com/ rochenrollfest/

http://www.rochenrollfest.com/

http://www.nadejdaofficiel. com/

The SLOW SLUSHY BOYS

En concert : Samedi 8 Juillet : Village Of Soul n°5, avec : The SLOW SLUSHY BOYS (Soul / Rocksteady maestro), à La Fougère (73)

https://www.facebook.com/ groups/1829450270654913/

https://www.youtube.com/watch? v=v0UWmsH_J4E

https://www.larsen.asso.fr/ bands/ssb/ssb.htm

NEW BOMB TURKS

En concert : Mardi 11 Juillet : NEW BOMB TURKS (Garage Punk légendes, Usa) + The SCANERS (Punk 77), à l’Ayer Rock Boat, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/116158035623854

http://newbombturks.com/

https://thescaners.bandcamp. com/

CASH SAVAGE & The LAST DRINKS

En concert : Mercredi 12 Juillet : CASH SAVAGE & The LAST DRINKS (Rock Country, Australie), au Farmer, 69001 Lyon. Prix libre.

https://www.facebook.com/ events/1412205962181516/

https://www.youtube.com/watch? v=ngsd6mWAWBU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch? v=iJ-pAq6tFCc&feature=youtu.be

WHITE CHRIST

En concert : Mercredi 12 Juillet : WHITE CHRIST (Raw Garage Proto Punk, San Antonio), au Thunderbird Lounge, à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite. com/tiki/calendar

http://whitechristians. bandcamp.com/

GLORIA

En concert : Jeudi 13 Juillet : Le Bal ! avec : JUNIORE (French Psyché Surf) + GLORIA (60’s Pop Girl, magnifique) + Blind Test Nina & Simone, au Transbordeur, à Villeurbanne (69). 19h. Gratuit pour les tatoués

http://www.transbordeur.fr/ agenda-2016-2017/summer- sessions-le-bal-jeu-13-jui-17/

http://www.heyjuniore. bandcamp.com/

Et :

Mardi 18 Juillet : GLORIA (Psché Pop sixties magnifique) + REMI GUIRAO (Folk Pop), à la Tête Bleue, 44 quai Pérrière, à Grenoble. 9 euros. Réservation : 06.16.24.85.55. oulatetebleue@gmail.com

https://www.facebook.com/ events/437353959979891/

https://www.youtube.com/watch? v=1DQml_cCXRY&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/remi. guirao

https://howlinbananarecords. bandcamp.com/album/gloria-in- excelsis-stereo

LES SHERIFF

En concert : Jeudi 20 Juillet : LES SHERIFF (légendes du Punk français) TRUST (Bernie for Ever) + The FOXY LADIES (Wild Rock’n’Roll), Au Festival Le Grand Son, à Saint Pierre de Chartreuse (38)

https://www.legrandson.fr/ actualites

http://www.lessheriff.fr/

https://www.facebook.com/ TrustOfficiel

http://www. thefoxyladiesofficiel.com/

LE REPARATEUR

En concert : Vendredi 21 Juillet : LE REPARATEUR (Punk Rock), à Urgence Disks, 4 place des volontaires, à Genève. 18h30. Prix libre

https://www.facebook.com/ events/1340338286037088/

http://www.lereparateur.org/

The LORDS OF ALTAMONT

En concert : Vendredi 28 Juillet : FAST & LOUD FESTIVAL, avec : The LORDS OF ALTAMONT (Heavy Garage, Usa) + LES LULLIES (R’n’R, Slovenly Rds) + DEAD CROWS (Heavy R’n’R), Esplanade Lamartine, à Mâcon. Gratuit !

https://www.facebook.com/ fastandloud.fastandloudmacon

https://www.facebook.com/ DeadCrowsBand/?fref=ts

https://www.youtube.com/watch? v=S75vGtBONNU&feature=youtu.be

http://lordsofaltamont.com/

https://www.facebook.com/ LordsOfAltamont/

https://www.facebook.com/Les- Lullies-1766335150358340/

WASHINGHTON DEAD CATS

En concert : Mercredi 2 Août : Rock On The l’Oule n°23, avec : IMPERIAL ORPHéON (Bal jazzy déjanté) + MOTIVéS (Musique du monde) + WASHINGHTON DEAD CATS (Punk’a’Billy), au plan d’eau du pas des ondes, 26470La Motte Chalencon. 19h30 + spectacles de rue…

https://www.facebook.com/ events/269168153534365/

http://www.washingtondeadcats. com/

Nouveautés :

Le trio suédois RATTANSON et son 1er album est vraiment une super découvert dont je vous reparlerais prochainement ! https://soundcloud.com/henrik- aspeborg/rattanson-exclusive- sound-clips-from-the-new- upcoming-album-full-scale- shakeability

Ah oui quel plaisir de ressortir les KINGSNAKES leur ‘leader’ Daniel Jeanrenaud est interviewé dans le n°51 de Rock Hardi, un fanzine toujours indispensable ! Chronique à lire ici :http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En voici un retour inespéré et excellent : celui de PETER PERETT qui sort un nouvel album à la hauteur de sa carrière ! Excellent ! https://www.youtube.com/watch? v=LYuGlD3XSOw

Oh qu’est-ce qu’il me régal le nouvel album de DON JOE RODEO COMBO. De mieux en mieux les gars ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Black Gladiator / Slovenly Rds rééditent PUKE SPIT & GUTS des californien, early 80 entre Art Rock et proto Hard Core. Top ! https://slovenly.bandcamp.com/

Chouette The DECLINE reviennent avec un nouvel album ! Punk / Celtic Punk / Folk Punk / Rock rageur ! https://thedecline.bandcamp. com/

Je l’ai attendu et craint, mais le nouvel album de COCK SPARRER montre que le groupe est toujours au top ! http://www. piratespressrecords.com/

SUICIDE GENERATION ça s’est un nom de groupe qui pose tout de suite des bases musicales ! et en plus c’est chez Dirty Water Rds. https://dirtywaterrecords. bandcamp.com/

Ouiiiiiiiiiiii !!!! Un nouveau single des magistraux DM3 et il est formidable ! Ce qui n’est pas une surprise ! http://www.dommariani.com/

Un autre retour qui cogne celui des sardes de The RIPPERS chez Slovenly Rds, entre Freakbeat et Punk Garage abrasif ! https://slovenly.bandcamp.com/

Le nouvel album de LE PRINCE HARRY est vraiment leur meilleur et montre l’étendu de ce qu’ils savent faire ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/