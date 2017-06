VOIX DE GARAGE

N° 442

Mercredi 7 Juin 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

The BRONX

Et

AGAINST ME! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Mercredi 7 Juin : The BRONX (Rock Heavy, Usa) + AGAINST ME (Punk Hc Mélo, Usa) + OFF MODELS (Hc Mélo), à La Belle Electrique, à Grenoble

http://www.la-belle- electrique.com

http://www.thebronxxx.com/

http://www.againstme.net/

https://offmodels.bandcamp. com/releases

The FLOORS

En concert : Mercredi 7 Juin : The FLOORS (Dirty Fuzz Blues, Australie) + GRANDS BOULEVARDS (Rock Atmo), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

https://www.facebook.com/ events/302730706814897/

http://www.gbvds.com/

http://thefloors.com.au/

Et :

Vendredi 9 Juin : The FLOORS (Dirty Fuzz Blues, Australie), à La Tannerie, à Bourg En Bresse

https://www.facebook.com/ events/1922093058072978/?fref= ts

http://thefloors.com.au/

https://www.youtube.com/watch? v=cCfW-zt9gYk

The GROWLERS

En concert : Jeudi 8 Juin : The GROWLERS (Carlifornian Rock), à l’Epicerie Moderne, à Feyzin (69)

http://www.epiceriemoderne.com

https://www.youtube.com/watch? v=3ubthe8RRfA

STRANGE MILK Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Vendredi 9 Juin : LANDING ALOUD (Noisy Psyché) + EAST Post Punk Shoegaze) + STRANGE MILK (Pop Psyché), à E.V.E, sur le campus de Grenoble

https://www.facebook.com/ events/1190289334433763/

https://east.bandcamp.com

https://www.youtube.com/watch? v=sXCQrIgbYDY

http://www.strangemilk.net/

HELLECTROKUTERS

En concert : Samedi 10 Juin : HELLECTROKUTERS (Hard R’n’R) + GENERAL CLUSTER (Heavy Stoner) + DEAD CROWS (Heavy Rock), à l’Ampérage, à Grenoble

https://www.facebook.com/ events/138099056735384/

http://www.hellectrokuters.eu/

https://generalclustercrew. bandcamp.com/

https://www.facebook.com/ DeadCrowsBand/

Renée BINAMé

En concert : Vendredi 9 Juin : Rock Dérives Festival, avec : FREE BEANS (Blues) + ARNO DE CEA & The CLOCKWORKWIZARDS (Rock Exotica Garage) + FRITZ KARTOFEL (Funky Grooves) + NOIR BOY GEORGE (Bizarre Rock) + RENéE BINAMé (Punk Anarcho, Belgique), St Jean d’Hérans 38710 Trièves. 18h30. Sous chapiteau

https://www.facebook.com/Rock- d%C3%A9rive-festival- 1252325778186641/

https://www.youtube.com/watch? v=2496AUUxK1I

https://arnodecea1.bandcamp. com/

https://noirboygeorge. bandcamp.com/releases

https://biname.bandcamp.com/

DUSTROY

En concert : Samedi 10 Juin : DUSTROY (Stoner énorme) + SKINBLEED (Metal) + The ROLLING MUPPETS (Rock festif) + MORRIGHANS (Rock atmo), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

https://www.facebook.com/ events/706864672828150/

https://www.facebook.com/ dustroy

https://skinbleed.bandcamp. com/releases

http://morrighansmusic.wix. com/morrighans

CANNIBAL MOSQUITOS

En concert : Samedi 10 Juin : Rock Dérives Festival, avec : The MOAN ROADS (Young Garage Rock) + LES FéES DE CHOC (Punky girls) + MAX LAMPIN () + QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE (One Man Rock) + CANNIBAL MOSQUITOS (Surf) + PARANOID CATS (Duo Punk Garage), St Jean d’Hérans 38710 Trièves. 17h30. Sous chapiteau. 10 euros par soir 15 euros pour les deux.

https://www.facebook.com/Rock- d%C3%A9rive-festival- 1252325778186641/

http://www.pieroquintana.com/ fr/

https://soundcloud.com/el- cannibal-cannibal-mosquitos

https://www.facebook.com/The- Moan-Roads-1649037848713272/

https://vimeo.com/201138111

SCOTT H. BIRAM

En concert : Lundi 12 Juin : SCOTT H. BIRAM (Raw Whiskey Blues, Usa) + KID VICTROLA (Country Folk Blues du futur) au Périscope, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/2122215744671337/

https://scotthbiram.bandcamp. com/

http://www.mercibonsoir.fr/

Nouveautés :

Le trio WICKED sort son 2ème EP

EFFERVESCENT ELEPHANTS clôturent leur carrière avec ce « Ganesh Sessions » tout est dit ! https://areapiratarec. bandcamp.com/

Le nouvel album du trio LIVINGSTONE sort le 23 juin, ces amoureux du Rock et du Blues savent y faire ! http://livingstone-rock.fr/ wordpress/

Les grenoblois HANX sortent leur 1er CD 7 titres qui claque bien ! Vivement les concerts les gars ! https://www.facebook.com/ hanxlegroupe

Les anglais de TRIPTIDES signent un très aboutit album chez REQUIEM POUR UN TWISTER ! http://www. requiempouruntwister.com/

Ah MIRACULOUS MULE et son nouveau et merveilleux album. La vraie class ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

NINETEEN SOMETHING réédite le live 1999 des BURNING HEADS. Excellente idée ! https://nineteensomething.fr/

COCKTAILS est une des nouveautés de chez ALIEN SNATCH Rds des californien gorgé de Power Pop et de plage ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Le trio PAMPLEMOUSSE sort un 1er album très emballant ! Entre Blues et Noise mais pas seulement ! https://pamplemoussetheband. bandcamp.com/

LE SKELETON BAND sort un nouvel album en double LP magnifiquement illustré mais surtout formidablement profond ! http://www.leskeletonband.com/

DON JOE RODEO COMBO revient avec un nouvel album qui prouve une fois de plus que le Rock qui se chante en français ça existe ! https://donjoerodeocombo. bandcamp.com/

JIM JONES & The RIGHTOUS MIND ont eux aussi confiés leur pochette à Jean-Luc Navette. Et quel disque ! http://www.righteousmind.co. uk/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble. org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr