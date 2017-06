VOIX DE GARAGE

N° 441

Mercredi 31 Mai 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

RICHMOND SLUTS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Mercredi 31 Mai : RICHMOND SLUTS (Garage Rock, Usa) + JAK’S (Garage Post 90), au Trokson, à Lyon. Entrée libre. After au Bootlegger avec DJ El Tornado

https://www.facebook.com/ events/547109229011128/?fref= ts

https://richmondsluts. bandcamp.com/

https://soundcloud.com/jaks- 903708186

KING DUDE Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Mercredi 31 Mai : KING DUDE (Weird Americana, Usa) + Y.BLUES (Heavy Blues), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

https://www.facebook.com/ events/1178505448943046/

http://www.brindezinc.fr

https://kingdude.bandcamp.com/

http://www.yblues.com/

The PULLMEN

En concert : Mercredi 31 Mai : The PULLMEN (Western Trash excellent, Usa) + The NAVAJOS (Western Psyché), au Farmer, 69001 Lyon

https://www.facebook.com/ LeFarmerLyon

https://www.facebook.com/ events/232040443949999/

https://thepullmen.bandcamp. com/album/going-dark

https://thenavajos.bandcamp. com/

DECIBELLES

En concert : Mercredi 31 Mai : SHELLAC (Maîtres de la Noise, Usa) + DECIBELLES (Indie Rock), à La Coopérative de Mai, à Clermont-Ferrand

http://www.touchandgorecords. com/bands/band.php?id=22

Et :

Lundi 5 Juin : SHELLAC (Maîtres de la Noise, Usa) + DECIBELLES (Indie Rock), à La Belle Electrique, à Grenoble

http://www.la-belle- electrique.com

https://www.facebook.com/ events/392832481091517/

http://www.touchandgorecords. com/bands/band.php?id=22

https://decibelles.bandcamp. com/

EMPEREUR

En concert : Jeudi 1er Juin : TOTAL VICTORY (Alt Rock Noisy Post Punk, Manchester) + EMPEREUR (Post Psych Punk, Belgique), à La Bobine, à Grenoble

https://www.facebook.com/ events/1458324044225578/

https://totalvictory.bandcamp. com

https://leturcmecanique. bandcamp.com/album/everydays- death-resurrection-show

MONSTER MAGNET

En concert : Jeudi 1er Juin : MONSTER MAGNET (Stoner maestro, Usa) + COSMOSONIC (Stoner), à l’Usine, à Genève

https://www.facebook.com/ events/1896459527303203/

http://ptrnet.ch/1983/01-06- 2017-monster-magnet/

https://www.youtube.com/watch? v=dscfeQOMuGw

https://www.youtube.com/watch? v=s7DBIorxt3g

http://www.monstermagnet.net/

KEITH RICHARDSON SYNDROME

En concert : Vendredi 2 Juin : KEITH RICHARDSON SYNDROME (Rock Garage, Release Party) + Guests, à La Cordonnerie, à Romans Sur Isère. GRATUIT.

https://www.facebook.com/ events/1844826115770526/

https:// thekeithrichardsonsyndromeoffi cial.bandcamp.com/

The CURSE Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Samedi 3 Juin : The CURSE (Punk’n’Roll / High Energy R’n’R) + DISORDER ORCHESTRA (Psyché Blues Stoner), au Bouffon de la Taverne, à Genève

http://lebouffondelataverne. tumblr.com/

https://www.facebook.com/ events/205507126636367/

https://www.facebook.com/ disorderorchestra/?fref=ts

http://the-curse.se/

PALAVAS SURFERS

En concert : Samedi 3 Juin : PALAVAS SURFERS (Rock Surf) + SHOOT THE DOGS (Street Punk) + SPACE OLD GREEN DOG (Punk), au Thunderbird Lounge, à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite. com/tiki/calendar

https://www.facebook.com/ profile.php?id= 100010959694341&ref=br_rs

https://spaceoldgreendogs. bandcamp.com/track/shoot-the- dog

ASPHALT

En concert : Samedi 3 Juin : ASPHALT (Power Pop Fuzz), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/ events/294939837623019/

https://asphalttoulouse. bandcamp.com/

Et :

Dimanche 4 Juin : ASPHALT (Power Pop Fuzz), au Saint Antoine, à Mâcon

https://www.facebook.com/ events/294939837623019/

https://asphalttoulouse. bandcamp.com/

The REAL McKENZIES

En concert : Dimanche 4 Juin : The REAL McKENZIES (Celtic Punk, Canada) + guests, à La Tanière, à Saint Etienne

https://www.facebook.com/ events/1391496804222262/

http://www.realmckenzies.com/

Et :

Jeudi 8 Juin : The REAL McKENZIES (Celtic Punk, Canada) + LES VACHES LAITIERES (Punk), à l’Usine, à Genève

https://www.facebook.com/ events/424382301268826/

http://www.darksite.ch/vaches/

AGAINST ME! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Mercredi 7 Juin : The BRONX (Rock Heavy, Usa) + AGAINST ME (Punk Hc Mélo, Usa) + OFF MODELS (Hc Mélo), à La Belle Electrique, à Grenoble

http://www.la-belle- electrique.com

http://www.thebronxxx.com/

http://www.againstme.net/

https://offmodels.bandcamp. com/releases

ARNO DE CEA & The CLOCKWORKWIZARDS

En concert : Vendredi 9 Juin : Rock Dérives Festival, avec : FREE BEANS (Blues) + ARNO DE CEA & The CLOCKWORKWIZARDS (Rock Exotica Garage) + FRITZ KARTOFEL (Funky Grooves) + NOIR BOY GEORGE (Bizarre Rock) + RENéE BINAMé (Punk Anarcho, Belgique), St Jean d’Hérans 38710 Trièves. 18h30. Sous chapiteau

https://www.facebook.com/Rock- d%C3%A9rive-festival- 1252325778186641/

https://www.youtube.com/watch? v=2496AUUxK1I

https://arnodecea1.bandcamp. com/

https://noirboygeorge. bandcamp.com/releases

https://biname.bandcamp.com/

PARANOID CATS

En concert : Samedi 10 Juin : Rock Dérives Festival, avec : The MOAN ROADS (Young Garage Rock) + LES FéES DE CHOC (Punky girls) + MAX LAMPIN () + QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE (One Man Rock) + CANNIBAL MOSQUITOS (Surf) + PARANOID CATS (Duo Punk Garage), St Jean d’Hérans 38710 Trièves. 17h30. Sous chapiteau. 10 euros par soir 15 euros pour les deux.

https://www.facebook.com/Rock- d%C3%A9rive-festival- 1252325778186641/

http://www.pieroquintana.com/ fr/

https://soundcloud.com/el- cannibal-cannibal-mosquitos

https://www.facebook.com/The- Moan-Roads-1649037848713272/

https://vimeo.com/201138111

Nouveautés :

COCKTAILS est une des nouveautés de chez ALIEN SNATCH Rds des californien gorgé de Power Pop et de plage ! http://www.aliensnatch.de/

Petite séquence consacrée aux sorties de HOWLIN’ BANANA Rds, tout d’abord le 1er EP des toulousain de SLIFT Heavy Psyché, ça démarre fort pour eux !

Puis le trio de Melun DUSTY MUSH qui publie son 2ème album de Psyché Garage Pop tirant un peu vers l’Indie bricolée avec talent ! http://www. howlinbananarecords.com/

CONTROL FREAK le nouveau groupe de Greg Lowery sort son 1er album sur SLOVENLY Rds comme une évidence ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

NINETEEN SOMETHING réédite le 1er EP et le 1er Mini LP de The NOODLES. Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

The STEVENSON RANCH DAVIDIANS entre Amerikana (c’est le titre de leur nouvel album) Psyché et divagation musicale élégante. www. thestevensonranchdavidians. com/

Ah HUMULUS mon coup de cœur du moment, du Stoner planant avec un album emballant de bout en bout ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Avec ce nom le trio lillois BARE TEETH se doit de vous arracher les dents ! Bien vu ! https://bareteethmusic. bandcamp.com/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble. org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr