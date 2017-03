VOIX DE GARAGE

N° 432

Mercredi 15 Mars 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

SLAUGHTER & The DOGS

En concert : Mercredi 15 Mars : SLAUGHTER & The DOGS (Punk originel, Uk), au Ninkasi Gerland, à Lyon

https://www.facebook.com/event s/1715963858721302/

https://www.facebook.com/slaug hterandthedogsuk/

https://slaughterandthedogs.ba ndcamp.com/

Et :

Jeudi 16 Mars : SLAUGHTER & The DOGS (Punk originel, Uk), à La Makhno, à Genève

https://www.facebook.com/slaug hterandthedogsuk/

https://slaughterandthedogs.ba ndcamp.com/

PARLOR SNAKES

En concert : Jeudi 16 Mars : PARLOR SNAKES (Garage R’n’R), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

http://www.brindezinc.fr

http://www.parlorsnakes.com/

Et :

Vendredi 17 Mars : PARLOR SNAKES (Garage R’n’R), au Bouffon de La Taverne, à Genève

http://lebouffondelataverne.tu mblr.com/

http://www.parlorsnakes.com/

The WHITE RATTLESNAKE

En concert : Samedi 18 Mars : The WHITE RATTLESNAKE (Duo Blues Rock intense), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

http://www.brindezinc.fr

https://thewhiterattlesnake.ba ndcamp.com/

The MUSCULATORS

En concert : Samedi 18 Mars : The MUSCULATORS (Pop Punk) + SUGAR KIDS (Power Pop trio), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/event s/1265811330200018/

https://musculators.bandcamp.c om/

ZIG ZAGS

En concert : Dimanche 19 Mars : Mars : ZIG ZAGS (Psych Punk, Usa) + PRATOS (Noise Rock post apocalypique) + Tous En Tong DJ Set, au C.B.G.C. à Gigors Et Lauzeron (26)

https://www.facebook.com/event s/1352054128193173/

https://zigzags.bandcamp.com/

http://www.pratos.bandcamp.com /

https://www.facebook.com/touse ntong/

DETROIT 442

En concert : Dimanche 19 Mars : DETROIT 442 (Punk Rock Motor City) + CHIKEN WINGS (Primitiv R’n’R), au Thunderbird Lounge, à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite.c om/tiki/calendar

https://detroit442.bandcamp.co m

JOHNNY CASINO 3

En concert : Lundi 20 Mars : JOHNNY CASINO 3 (Australian Rock, Australie), au Thunderbird Lounge, à Saint Etienne

https://www.facebook.com/event s/1127530224011149

http://thunderbird42.wixsite.c om/tiki

https://www.facebook.com/there aljohnnycasino/

https://folcrecords.bandcamp.c om/album/folc071-johnny-casino -time-and-time-again

MELNELSON

En concert : Jeudi 23 Mars : MELNELSON (Folk Rock) + JULIE BALY (Indie Rock), à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/event s/416553092022410/

http://juliebally.wixsite.com/ juliebally

http://melnelson.bandcamp.com/

LE RéPARATEUR

En concert : Jeudi 23 Mars : KPDP (Punk) + PUR BŒUF (Punk) + LES CLéBARDS (Rockabard) + LE RéPARATEUR (Punk), au Drakart, à Grenoble

https://www.facebook.com/event s/1869199883351510/

https://www.facebook.com/kompa padanpapa

https://www.facebook.com/pur.b oeuf.grenoble/

https://www.facebook.com/group s/257352089524/

http://www.lereparateur.org/

Et :

Vendredi 24 Mars : LE RéPARATEUR (Punk), au Bar Le Tissot, à Gilly Sur Isère (73)

http://www.lereparateur.org/

https://www.facebook.com/event s/1027158124057196/

Et :

Samedi 25 Mars : LE RéPARATEUR (Punk), à Morzine

http://www.lereparateur.org/

MARIETTA

En concert : Jeudi 23 Mars : Fair : Le Tour 2017, avec : SUPERPOSE (Electro) + MARIETTA (Rock Garage, Born Bad Rds), à La Belle Electrique, à Grenoble

http://www.la-belle-electrique .com

https://soundcloud.com/superpo ze

http://shop.bornbadrecords.net /album/basement-dreams-are-the -bedroom-cream

CANNIBAL MOSQUITOS

En concert : Vendredi 24 Mars : CANNIBAL MOSQUITOS (Surf, Release Party) + DJs, au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/event s/286367371793951/

https://www.facebook.com/Canni bal-Mosquitos-127196964054893/

The HAZYTONES

En concert : Vendredi 24 Mars : The HAZYTONES (Stoner, Canada), à La Cervoise, à Valence

https://www.facebook.com/cervo isegourmande

https://thehazytones.bandcamp. com/merch

Et :

Samedi 25 Mars : The HAZYTONES (Stoner, Canada), à Le Farmer, à Lyon

https://www.facebook.com/Farme rlyon

https://thehazytones.bandcamp. com/merch

Et :

Samedi 8 Avril : The HAZYTONES (Stoner, Canada) + CHARLIE’S FRONTIER FUN TOWN (Stoner Metal), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

http://www.minimal-chords.org

http://www.brindezinc.fr

https://thehazytones.bandcamp. com/merch

https://www.facebook.com/TheHa zytones

https://cfft.bandcamp.com/

The DEVILS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.bl ogspot.fr/

En concert : Mercredi 26 Avril : The MONSTERS (Légendes du Garage Trash, Voodoo Rhythm Rds, Bern) + The DEVILS (Duo Blues Trash, Voodoo Rhythm Rds, Naples) + The SLIT PLASTERS (Garage Punk), à La Belle Electrique, à Grenoble

http://www.la-belle-electrique .com

https://www.facebook.com/event s/1782120475382036/

https://www.voodoorhythm.com/

http://www.themonsters.ch/

https://www.youtube.com/watch? v=QPQdwg0maYo&feature=youtu.be

https://www.thedevils.info/

https://theslitplasters.bandca mp.com/

Nouveautés :

THEE FUZZ WARR le duo italien sort un 1er album avec un Garage Rock assez étrange et très prenant ! Sur AREA PIRATA Rds. https://areapiratarec.bandcamp .com/

WILLIAM Z VILLAIN c’est une très belle découverte du label NORMANDEEP BLUES Rds. Une merveille ! http://www.normandeepblues.fr/

Les hollandais de MONEY & THE MAN balance un 2ème EP chez BERT Rds du Dirty Blues jouée avec une grosse âme et plein de Rock ! http://www.moneyandtheman.com/

Les suédois de FANSCENE voient tous leurs enregistrements compilés par PAISLEY UNDERGROUND et c’est énorme pour les fans de Power Pop brillante ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.bl ogspot.fr/

Ça m’a fait un peu penser aux tellement indispensables BARRACUDAS Drop Out ! Yeah baby ! https://oopsbabyrecords.bandca mp.com/album/can-do-easy-lp

Et j’ai eu envie de vous diffuser aussi un des hits des BARRERACUDAS. Oh yeah baby !

https://oopsbabyrecords.bandca mp.com/album/can-do-easy-lp

DANGERHOUSE SKYLAB réédite THE STROLLERS avec en plus plein de titres live en bonus ! Le pied ! https://dangerhouse.fr/skylab. php

Et on finit avec un long morceau excellent extrait du nouvel album du trio DOMADORA https://domadora.bandcamp.com/ album/the-violent-mystical-suk uma-2

