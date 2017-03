VOIX DE GARAGE

N° 431

Mercredi 8 Mars 2017

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

HOLD STATION Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Jeudi 9 Mars : HOLD STATION (Heavy Psyché Blues), au Trankilou, 45 Bd Joseph Vallier, à Grenoble

https://www.facebook.com/ ztrankilou/

https://holdstation.bandcamp. com/releases

LAST TRAIN

En concert : Jeudi 9 Mars : LAST TRAIN (Rock Indie) + COLT SILVERS (Rock Pop Electro), au Marché Gare, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/1805385509741164/

https://lasttrain.bandcamp. com/

http://coltsilvers.com/

Et :

Mercredi 29 Mars : LAST TRAIN (Rock Indie) + STONE CAVALLI (Post Punk Wave), à La Source, à Fontaine

https://www.facebook.com/ events/249238545487790/

http://lasttrain.bandcamp.com/

http://stonecavalli.com/

The BITERS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Jeudi 9 Mars : The BITERS (Glam Garage R’n’R, Usa), au Thunderbird Lounge, à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite. com/tiki/calendar

https://www.facebook.com/ events/1797910273805982/

https://www.facebook.com/ BITERS/

https://thebiters.bandcamp. com/album/electric-blood

CYANIDE PILLS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

En concert : Vendredi 10 Mars : CYANIDE PILLS (Power Pop excellente, Uk) + BAD CHICKEN (Punk Rock), au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/ events/1278402355542712/

https://cyanidepills.com

http://badchickens.bandcamp. com/

POGO CAR CRASH CONTROL

En concert : Vendredi 10 Mars : POGO CAR CRASH CONTROL (Indie Punk) + The PADLOCKS (Pop Punk), au Mistral Palace à Valence

http://www.mistralpalace.com/

http://pogocarcrashcontrol. com/

Et :

Samedi 11 Mars : The CHAINSAW BLUES COWBOYS (Duo Blues Trash) + POGO CAR CRASH CONTROL (Indie Punk) + GENERAL CLUSTER (Stoner) + JULIE BALLY (Grunge) + CHARLIE’S FRONTIER FUN TOWN (Stoner Metal), à La Bifurk, à Grenoble

https://www.facebook.com/ events/1841688606047438/

https://cfft.bandcamp.com/

https:// thechainsawbluescowboys. bandcamp.com/

https://soundcloud.com/ general-cluster

http://juliebally.wixsite.com/ juliebally

SATE

En concert : Vendredi 10 Mars : SATE (Soul & Rock, Canada) + The WILD SONS (Hard Blues Garage) + ASKEY (Indie 90), au Jack Jack, à Bron

http://jackjack.fr/

https://thewildsons.bandcamp. com/

http://ashkey.webnode.fr/

http://stateofsate.com/

https://soundcloud.com/ stateofsate

Et :

Samedi 11 Mars : SATE (Rock & Soul, Canada) + The KILLING VOLTS (Rock), à l’Usine, à Genève

http://www.kalvingrad.com

https://www.facebook.com/ events/1333397143350311/

https://www.youtube.com/watch? v=23Jzu6dSfyE

http://stateofsate.com/

https://soundcloud.com/ stateofsate

The WOODEN WOLF

En concert : Mardi 14 Mars : The WOODEN WOLF (Folk intimiste et intensément beau), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz. Entrée libre.

http://www.brindezinc.fr/

https://thewoodenwolf. bandcamp.com/

ZIG ZAGS

En concert : Mardi 14 Mars : ZIG ZAGS (Psych Punk, Usa) + HI-LITE (Post Punk), au Sonic, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/232356597209629/

https://zigzags.bandcamp.com/

https://thehi-lites.bandcamp. com/

Et :

Dimanche 19 Mars : Mars : ZIG ZAGS (Psych Punk, Usa) + PRATOS (Noise Rock post apocalypique) + Tous En Tong DJ Set, au C.B.G.C. à Gigors Et Lauzeron (26)

https://www.facebook.com/ events/1352054128193173/

https://zigzags.bandcamp.com/

http://www.pratos.bandcamp. com/

https://www.facebook.com/ tousentong/

SLAUGHTER & The DOGS

En concert : Mercredi 15 Mars : SLAUGHTER & The DOGS (Punk originel, Uk), au Ninkasi Gerland, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/1715963858721302/

https://www.facebook.com/ slaughterandthedogsuk/

https://slaughterandthedogs. bandcamp.com/

Et :

Jeudi 16 Mars : SLAUGHTER & The DOGS (Punk originel, Uk), à La Makhno, à Genève

https://www.facebook.com/ slaughterandthedogsuk/

https://slaughterandthedogs. bandcamp.com/

SHEIK ANORAK

En concert : Jeudi 16 Mars : GABLé (Anti Folk Electro) + SHEIK ANORAK (Indie Noisy Pop), à La Bobine, à Grenoble

http://www.labobine.net/

https://www.facebook.com/ events/1834333906814967/

https://sheikanorak.bandcamp. com/

http://gableboulga.bandcamp. com/

PARLOR SNAKES

En concert : Jeudi 16 Mars : PARLOR SNAKES (Garage R’n’R), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

http://www.brindezinc.fr

http://www.parlorsnakes.com/

Et :

Vendredi 17 Mars : PARLOR SNAKES (Garage R’n’R), au Bouffon de La Taverne, à Genève

http://lebouffondelataverne. tumblr.com/

http://www.parlorsnakes.com/

Nouveautés :

SCLAVINE c’est un duo assez atypique qui sort son 1er EP 4 titres. Et qui mérite qu’on s’intéresse à son cas ! https://www.facebook.com/ Sclavine-49538668719242

LE MUFFE reviennent avec un 2ème album qui je le sens va beaucoup me plaire une fois de plus ! https://areapiratarec. bandcamp.com/

On reste en Italie avec The BLUES AGAINST YOUTH et son dernier album sur BEAST Rds. Avant une tournée en mai ! https://thebluesagainstyouth. bandcamp.com/

Enfin The ROUTES semble avoir trouvé son vraie personnalité et donne la pleine mesure de son talent ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

Retour des danois de HALASAN BAZAR sur REQUIEM POUR UN TWISTER Rds avec un très bel album ! https://requiempouruntwister. bandcamp.com/

NEON ANIMAL ce sont des ex Bubblegum Screw qui sortent leur 1er single. Et vont bientôt venir envahir la France ! http://www.neonanimal.com/

The AKULAS sont belges et leur label et leur label GREEN COOKIE Rds est grec comme quoi l’Europe ça marche ! https://greencookierecords. bandcamp.com

The BRITANICAS envoient un nouveau titre en téléchargement gratuit ! J’espère qu’il préfigure le nouvel album ! https://joealgeri.bandcamp. com/track/real-world-time

The NORVINS eux aussi reviennent enfin avec un nouvel album sur SOUNDFLAT Rds ! On s’en écoute le 1er single ! http://www.soundflat.de/shop/ shop.cfm

The PLAYBOY MANBABY sortent leur album chez DIRTY WATER Rds c’est assez varié, donc on clôture avec 2 de leurs titres. https://dirtywaterrecords. bandcamp.com/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble. org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr