VOIX DE GARAGE

Mercredi 8 Février

19h30 sur

RADIO CAMPUS GRENOBLE 90.8

Et en direct sur :

http://campusgrenoble.org

SLAUGHTERHOUSE BROTHERS

En concert : Mercredi 8 Février : The EXCITMENTS (Soul’n’Rock, Espagne) + SLAUGHTERHOUSE BROTHERS (Indie Pop Rock), au Ninkasi Gerland, à Lyon

https://www.ninkasi.fr/musique/agenda/coup-de-coeur-live-the-excitements-344265.html

https://theslaughterhousebrothers.bandcamp.com/album/the-man-is-gone

http://www.theexcitementsband.com/

JON & The VONS

En concert : Vendredi 10 Février : MOONRITE (Dark Pop Psyché duo) + JON & The VONS (Garage Sixties), au Mistral Palace, à Valence

http://www.mistralpalace.com/

https://www.facebook.com/events/103957810102495/

http://moonrite.blogspot.fr/

https://moonrite.bandcamp.com/album/moonrite

Et :

Samedi 11 Février : JON & The VONS (60’s Garage Punk) + SUGAR KIDS (Power Pop Trio), au Fréquence Café, 5 rue Expilly, Grenoble centre. 20h30.

https://www.facebook.com/events/1352406301470776/

https://jonandthevons.bandcamp.com/

ELEFANT TREE

En concert : Vendredi 10 Février ELEFANT TREE (Blues Rock Stoner, Uk) + The NECROMANCERS (Occult Rock), au Bar des Capucins, à Lyon

https://www.facebook.com/events/1158365310926603/

Et :

Samedi 11 Février : ELEFANT TREE (Blues Rock Stoner, Uk) + The NECROMANCERS (Occult Rock) + SOULSHAKE DIRTY (High Energy R’n’r) + COVER HOOVER (Hard Rock), au Thunderbird Lounge à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite.com/tiki

https://www.facebook.com/events/2157184391172545/

https://elephanttreeband.bandcamp.com/album/elephant-tree

https://www.facebook.com/thenecromancersband/

https://soundcloud.com/oulshakedirty

https://www.facebook.com/coverhoover/

KARL BLAU

Et

BROR GUNNARD JANSSON

En concert : Vendredi 10 Février : Festival Hors-Pistes – Les Nuits de l’Alligator, avec : KARL BLAU (Indie Folk, Usa) + BROR GUNNARD JANSSON (Blues Folk One Man Band, Suède) + WILLIAM Z. VILLAIN (Blues, Usa), au Brise-Glace, à Annecy.

http://www.le-brise-glace.com/evenement/karl-blau-bror-gunnar-jansson/

https://soundcloud.com/karl_blau

https://www.youtube.com/user/BrorGJansson

http://williamzvillain.com/

The MURDERBURGERS

En concert : Vendredi 10 Février : The MURDERBURGERS (Pop Punk, Uk), au Bar d’Up, à Chamonix

https://themurderburgers.bandcamp.com/

Et :

Samedi 11 Février : The MURDERBURGERS (Pop Punk, Uk) + guests, au Trokson, à Lyon. Entrée libre

https://www.facebook.com/events/866477270161636/

BRACE BRACE Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Samedi 11 Février : MADCAPS (Indie Garage Pop) + BRACE BRACE (Indie Garage Psyché) Garage A Go Go Party, au Sonic à Lyon

https://www.facebook.com/events/1269649683057944/

https://madmadcaps.bandcamp.com/

https://bracebrace.bandcamp.com/music

Et :

Jeudi 16 Février : I LOVE MY NEIGHBOURS (Indie Pop) + BRACE BRACE (Indie Garage Rock), au Brin de Zinc, à Chambéry – Barberaz

http://www.brindezinc.fr

https://www.facebook.com/ilovemyneighbours/

https://howlinbananarecords.bandcamp.com/

VENIN CARMIN

En concert : Samedi 11 Février : TISIPHONE (Cold Wave tribale) + RANK (Post Punk) + VENIN CARMIN (Dark Pop) + MY GREAT NEW CADILLAC (Cold Post Punk Indus), au Mistral Palace, à Valence

http://www.mistralpalace.com/

https://tisiphone.bandcamp.com/

http://rank.bandcamp.com/

https://venincarmin.bandcamp.com/album/glam-is-gone-2

https://soundcloud.com/mygreatbluecadillac

KING MUD

En concert : Dimanche 12 Février : KING MUD (Heavy Blues Trash, Alive Rds, Usa), au Sucre, à Lyon

https://www.facebook.com/kingmudoffering

https://www.facebook.com/events/177160222754542/

https://soundcloud.com/alivenaturalsound/king-mud-back-it-up

The DANDY WARHOLS

En concert : Lundi 13 Février : The DANDY WARHOLS (Psyché Pop, Usa) + TELEGRAM (Glam Psyché, Uk), à La Coopérative de Mai, à Clermont Ferrand

http://www.dandywarhols.com/

https://www.facebook.com/teletelegramgram/

Et :

Mardi 14 Février : The DANDY WARHOLS (Psyché Pop, Usa) + TELEGRAM (Glam Psyché, Uk), à l’Epicerie Moderne, à Feyzin (69)

http://www.epiceriemoderne.com

https://www.facebook.com/events/135802836882309/

Et :

Mercredi 15 Février : Festival Antigel, avec : The DANDY WARHOLS (Psyché Pop, Usa) + WARHAUS (Pop Sixties / Chansons) + TELEGRAM (Glam Psyché, Uk), à la Salle des fêtes du Lignon (Genève)

https://www.facebook.com/events/718466341652765/

http://warhausmusic.com/

SMUTT Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Jeudi 16 Février : SMUTT (Punk Rock) + STUMBLING PINS (Punk Rock mélo), à L’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/events/1403500736357854/

https://www.facebook.com/engrenage38/

https://smutt.bandcamp.com/

https://stumblingpins.bandcamp.com/

The MONSTERS Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

En concert : Mercredi 26 Avril : The MONSTERS (Légendes du Garage Trash, Voodoo Rhythm Rds, Bern) + The DEVILS (Duo Blues Trash, Voodoo Rhythm Rds, Naples) + The SLIT PLASTERS (Garage Punk), à La Belle Electrique, à Grenoble

http://www.la-belle-electrique.com

https://www.facebook.com/events/1782120475382036/

https://www.voodoorhythm.com/

http://www.themonsters.ch/

https://www.youtube.com/watch?v=QPQdwg0maYo&feature=youtu.be

https://www.thedevils.info/

https://theslitplasters.bandcamp.com/

Nouveautés :

The SWAMPS les japonais balancent un Garage Noisy Trash Blues Rockabilly qui fait bien mal aux dents ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

The VENOMOUS PINKS le quatuor féminin de l’Arizona la joue Heavy Punk avec un EP 4 titres chez SQUIDHAT Rds,

Les BATMOBILE reviennent avec un nouvel album « Brand new blisters » sur BUTLER Rds et ils assurent toujours méchement !

KATHY FREEMAN est interviewée dans l’excellent n° 50 de ROCK HARDI Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

C’est ainsi que j’ai découvert qu’elle avait été la guitariste des excellentissime BIRDHOUSE http://www.kathy-freeman.de/Biography.html

PLAYBOY MANBABY sortent un single chez DIRTY WATER Rds avec une musique pas vraiment dans le moule habituel ! https://dirtywaterrecords.bandcamp.com/

The MASONICS eux aussi sont toujours vivant et ils reviennent avec un nouvel album « « Obermann rides again » eux aussi chez DIRTY WATER Rds. On se régale d’avance ! https://dirtywaterrecords.bandcamp.com/

CLEARANCE avec leur single chez TALL PAT Rds https://tallpatrecords.bandcamp.com un des groupe de la nouvelle scène de Chicago qu’on avait découvert grâce à l’émission spéciale avec SHIT IN CAN Rds (à réécouter ici : http://campusgrenoble.org/podcast/voix-de-garage-424-18-janvier/)

SERPENT reviennent eux aussi avec un nouvel album « By crossing the plain » qui sortira en mars chez SUPER APES LABEL. http://superapeslabel.bandcamp.com/

EMPTIFIH avec un hit évident : la chanson qui donne son nom à leur 25 cm que vient de sortir DETOUR Rds, Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Et on continu avec un autre groupe de chez Detour Rds, The FIVE FACES on en reparle très vite ! http://www.thefivefaces.com/

RADIO CAMPUS GRENOBLE

(Emission Voix de Garage)

701 Avenue Centrale

Domaine Universitaire

380402 Saint Martin d’Heres

France

voixdegarage@campusgrenoble.org

http://campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr