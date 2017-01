VOIX DE GARAGE

N° 423

WEDNESDAY 11rd of January 2017

LOS FASTIDIOS

En concert :Jeudi 12 Janvier : LOS FASTIDIOS (Oï légendaire, Italie) + CHARPENTIERS (Street Punk) + CRADES MARMOTTES (Ska Punk), au Thunderbird Lounge à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite. com/tiki

https://www.facebook.com/ events/1777435312536525/

http://www.losfastidios.net/

http://www.lescradesmarmots. com/

GUERILLA POUBELLE

En concert :Vendredi 13 Janvier : GUERILLA POUBELLE (French Punk Rock) + HEAVY HEART (Punk Rock), au Mistral Palace, à Valence.

http://www.mistralpalace.com/

https://guerillapoubelle. bandcamp.com/album/inferno

https://heavyheartnantes. bandcamp.com/album/discoveries

TWINKLES

En concert :Vendredi 13 Janvier : The TWINKLES (Punk 77, Italie), au Thunderbird Lounge à Saint Etienne

http://thunderbird42.wixsite. com/tiki

https://www.facebook.com/ events/1261556743903335/

https://www.facebook.com/ thetwinkles/

The LONELY DOGS

En concert :Samedi 14 Janvier : The LONELY DOGS (Rock à guitares excellent) + JAK’S (Garage Rock Post 90) + SINGLE TRACK (Rock), au Mistral Palace, à Valence. 20h30. Gratuit.

https://www.facebook.com/ events/326338991092882/

http://www.mistralpalace.com/

https://thelonelydogs. bandcamp.com/album/its-about- love

https://soundcloud.com/jaks- 903708186

CAMERA

En concert :Mardi 17 Janvier : CAMERA (Kraut, Berlin) SAVARIN (Psyché Kraut), au Sonic à Lyon

https://www.facebook.com/ events/635402056620382/

http://www.bureau-b.com/ camera.php

Et :

Samedi 21 Janvier : CAMERA (Kraut Rock, Berlin) + DON GLOW (Heavy Psyché), à La Bobine, à Grenoble

http://www.labobine.net/

https://www.facebook.com/ events/1629795757315808

https://donglow.bandcamp.com/

https://camerawithin.bandcamp. com/

MOONRITE

En concert : Vendredi 20 Janvier : Psych Fest Genève, avec : ORGANIC FLOWERS (Soul Jazz 60’s R’n’R) + MOONRITE (Dark Pop Psyché duo) + EYES SHAKER Solo Show (Garage Grooves), au Bouffon de la Taverne, 44 rue de carouge, à Genève

https://www.facebook.com/ events/693994230758985/

http://www. tavernedelarepublique.ch/

https://www.facebook.com/ lepopclubrecords/

https://eyesshaker.bandcamp. com/

http://moonrite.blogspot.fr/

http://www. organicflowersmusic.com/

JULIEN GASC

En concert :Dimanche 22 Janvier : JULIEN GASC (French Psych Pop) + REGIS (), à l’écurie, à Genève

https://www.facebook.com/ events/300013957059915/

Et :

Mardi 24 Janvier : JULIEN GASC (Dandy Pop), à l’Artisterie18 rue Aristide Briand, à Fontaine (38). 19h30

https://www.facebook.com/ events/383181702032065/

https://soundcloud.com/julien- gasc

FRANçOIS VIROT

En concert :Lundi 23 Janvier : JULIEN GASC (Dandy Pop) + FRANçOIS VIROT (Pop), à Kraspek Myzik, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/662273473947079/

https://soundcloud.com/julien- gasc

https://soundcloud.com/ francoisvirot

HYSTERY CALL

En concert :Mercredi 25 Janvier : HYSTERY CALL (Rock’n’Roll intense) + BYE BYE DUBAÏ (Pop Electro), à Kraspek Myzik, à Lyon

https://www.facebook.com/ events/230945014011753/

https://hysterycall.bandcamp. com/album/road-movie

http://byebyedubai.net/

Et maintenant la séquence nouveautés :

MODS! Là tout est dit, et ils sont à la hauteur de leur patronyme, c’est leur nouveau single sur , AREA PIRATA, https://areapiratarec. bandcamp.com/

The MARSHALS manient le Blues /le drty Rock et la Death country aussi bien que le si coups ! L’album s’appel « Les courriers session »,surFREEMOUNT Rds, http://www.freemountrecords. com/

STANLEY BRINKS dans la grande tradition des protest songs des 20’s à nos jours avec une poignée de choses amalgamées qui rend ça très actuel, Chronique à ire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

CHARGE 69 avec un titre du récent « Much more than music,, vol1 » sortit sur leur label COMBAT ROCK, http://www.combatrock.com/ news.php

et bien sûr on enchaine avec le maiitre étalon du genre :DIE TOTEN HOSEN et son « Learning English lesson 1 » ! http://www.dietotenhosen.de/

GERRY BRIGHT & The STOKERS c’est le genre de disque qui de redonne goût à la vie ! 60’s Garage Rock au meilleur ! https://fr-fr.facebook.com/ gerrybrightandthestokers/

DEAD HORSE ONE prouve avec son nouvel album qu’ils sont parmi les meilleurs groupes Shoegaze de la planète, mais pas que ! Chronique à ire ici : http://voixdegaragegrenoble. blogspot.fr/

DAN RICO avec un titre de son 1er album co-produit par les annéciens de SHI IN CAN Rds,Qui seront les invités de Voix de Garage mercredi prochain pour parler de ce disque et des autres sorties de leur label !

https://shitincanrecords. bandcamp.com/

The MONSTERS

En concert :Mercredi 26 Avril : The MONSTERS (Légendes du Garage Trash, Voodoo Rhythm Rds, Bern) + The DEVILS (Duo Blues Trash, Voodoo Rhythm Rds, Naples) + The SLIT PLASTERS (Garage Punk), à La Belle Electrique, à Grenoble

http://www.la-belle- electrique.com

https://www.voodoorhythm.com/

http://www.themonsters.ch/

https://www.youtube.com/watch? v=QPQdwg0maYo&feature=youtu.be

https://www.thedevils.info/

https://theslitplasters. bandcamp.com/

TAMA SHUD avec leur 1er album autoproduit, du pur Stoner avec des beaux morceaux de Sludge dedans mais jamais trop ! https://www.facebook.com/ TamanShudMusic

Pour finir les formidables SPYGENIUS que m’a fait découvrir Monsieur Cyril de Rock O Logis , Merci à lui ! http://spygenius.co.uk/

