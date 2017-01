VOIX DE GARAGE

N° 422

WEDNESDAY 3rd of January 2017

Radio Campus Grenoble (Voix de Garage show)

Bâtiment EVE

701 avenue centrale

Domaine universitaire

38402 Saint Martin d’Hères cedex

France

voixdegarage@campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr

Une émission spéciales nouveautés !!!

On démarre avec les espagnols de BAD MONGOS et leur LP “Shoot the bullet” sur BCORE DISC. Idéal pour réchauffer ceux qui regrettent la grande époque du Rock scandinave a grosses guitares !https://bcoredisc.bandcamp.com/

NUFFIN’ des anglais ‘inconnus’ sortit de la compil “Bored Teenagers n°9” chez BIN LINER Rds / Detour Rds comme à chaque fois on fait le plein de découvertes ‘d’oubliés’ de la scène Punk anglaise originellehttp://shop.detourrecords.co.uk/epages/es785745.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es785745/Products/RUBBISHCD015

Un des grands disques de cette année c’est le 1er de MOONRITE sur SOUNDFLAT Rds. Alors pour se préparer à leur venu dans les studios de la radio pour une session live bientôt on s’en met 2 titres dans les oreilles ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

Juste avant leur nouvel album The STATCHES ont sorti un très bon 7’’ sur SIX TONNES DE CHAIR Rds, maim ! https://sixtonnesdechairrecords.bandcamp.com/album/total-commitment-7-vinyl

Le single de VICKY And The VENGENTS chez DANGERHOUSE SKYLAB c’est vraiment du bonheur ! Il en reste quelques exemplaires, jetez-vous dessus ! https://dangerhouse.fr/skylab.php

Avec leur nouvel album “Johnny & Bo” The DUSTAPHONICS sur DIRTY WATER Rds ont décidé de nous faire danser ! Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

TONY BORLOTTI & I SUOI FLAUERS avec leur merveilleux EP 4 titres de pur Garage Revival 80 chanté en italien “Battuti E Beati” chez AREA PIRATA Rds https://areapiratarec.bandcamp.com/

Un de mes gros coups de Coeur de 2016 restera GLORIA et leur superbe LP « In excelsis stereo » sur HOWLIN’ BANANA Rds. Chronique à lire ici : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

LOST MEN SERVICE c’est une ‘viellerie’ (LP, Barcelona breeze chez WAH WAH Rds) glané chez Disco’Rama à Grenoble ! Support your local dealer ! http://www.wah-wahsupersonic.com/html/news.html

KB avec un titre produit par Monsieur Joe Algeri en préambule de futurs disques qu’on attend avec impatience ! https://joealgeri.bandcamp.com/track/the-only-way-is-down)

Nom étrange que ce T/O tout comme leur mini album « Keep the dream alive » une autoproduction qui présente une Pop tintée de Rock avec une grosse sensibilité sans être mièvre ! https://www.facebook.com/T.O.MUSIC/

Les STATIC KING sortent un 25 cm “There’s a light” sur SEBASTOPOLE Rds. Comme on dit chez moi s’est bien bon ! https://statickingband.bandcamp.com/album/theres-a-light

PUSSYCAT And The DIRTY JOHNSONS font la musique qu’on peut attendre d’un titre d’album comme “Dirty Rock’n’Roll” c’est chez DIRTY WATER Rds bien sûr ! https://dirtywaterrecords.bandcamp.com

Les enrages annéciens SMUTT vont sortir leur nouveau EP fin janvier, une co-prod’ALPS CRETIN Rds / URGENCES DISK Rds). Voici un titre en avant première ! https://smutt.bandcamp.com/

D’autres enrages : The ANGRY CATS leur album “Outmonster the monster” sur NIDSTANG Rds est une belle tarte aux petites mauvaises odeurs ! https://theangrycats.bandcamp.com/

Encore une vieillerie sortie de la discothèque de la radio cette fois : IMMEDIATE l’album s’appel « The next train’s already left » une co-prod’ SYLVETTE Rds / TWIST Rds. Ils aiment les Prisoners, nous aussi !http://shop.detourrecords.co.uk/IMMEDIATE-THE-The-next-trains-already-left-CD-NEW-M

MISS CHAIN And The BROKEN HEELS avec leur nouveau single sur BACHELOR Rds. Ya Bon !

https://misschainandthebrokenheels.bandcamp.com/

Et pour finir le 1er album éponyme de The DARTS sur DIRTY WATER Rds, je vous en reparle bientôt ! https://dirtywaterrecords.bandcamp.com/

Radio Campus Grenoble (Voix de Garage show)

Bâtiment EVE

701 avenue centrale

Domaine universitaire

38402 Saint Martin d’Hères cedex

France

voixdegarage@campusgrenoble.org

http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/