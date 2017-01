VOIX DE GARAGE

N° 420

Du Mercredi 21 Décembre

On commence par une chanson de Noël repris par GASPARD ROYANT sur son tout récent Maxi 4 titres publié en 12’’ et en digital « I can’t believe it’s Christmas » https://soundcloud.com/gaspard-royant

RIPOSTE

En concert : Mercredi 21 Décembre : RIPOSTE (Power Violence) + HAUT MAL (Grind), à La BAF, chemin des Alpins, à Grenoble. 19h30 repas végan. 20h30 concert.

https://labaf.org

https://ripostexfastcore.bandcamp.com/

THICK

En concert : Mardi 27 Décembre : THICK (Punk Garage Noisy), au Bar La Caverne, à Crest (26). 19h00 pétantes !

https://thickmusic.bandcamp.com/releases

Et :

Jeudi 5 Janvier : vernissage expo Alex-B et ses Créations + concert de THICK (Garage Punk Noisy) + DJ set, au Mistral Palace, à Valence. 20h. Entrée libre

http://www.mistralpalace.com/

https://www.facebook.com/yeswearethick

The HOST un des grands disques de cette fin d’année ! Mélange de Rock éternel à guitares, de Power Pop et d’inclinaisons bluesy jamais gênantes. Chronique à lire ici :http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

The R’n’Cs nom imprononçable pour ce trio bien en colère qui vous arrache les dents avec son Speed Rock Punk Garage Punk de haute facture ! Chronique à lire ici :http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

The SORE LOSERS groupe belges ultra intense qui nourrit son Rock racé et puissant de guitares et de mélodies. Excellent Chronique à lire ici :http://voixdegaragegrenoble.blogspot.fr/

On attaque la partie spéciale de l’émission avec comme invité François de MAUVAISE FOI Records

https://www.facebook.com/MauvaiseFoiRecords/

http://www.mauvaisefoirecords.com/

Pour présenter leur 2 nouvelles sorties :

Le 1er album des franco-basques de The LOOKERS : https://mauvaisefoirecords.bandcamp.com/album/the-lookers

Pour bien découvrir ce disque on vous en fait écouter 3 titres !!!

Et le groupe de San Francisco The RICHMOND SLUTS : https://mauvaisefoirecords.bandcamp.com/album/60-cycles-of-love

Qui nous revient après un hiatus de 15 ans. Là aussi on vous fait découvrir 3 titres de ce « 60 cycles of love ». Ainsi qu’une chanson extraite de leur 1er album éponyme que le groupe réédite pour l’occasion !

Pour les fans de Pub Rock torride et capturé en live on se régale de GOMMARD :

https://mauvaisefoirecords.bandcamp.com/album/live-in-monstreuil

Autre groupe dont s’est occupé Mauvaise Foi Rds : The GO pour rester dans le ton on à choisi un titre de saison : https://listentothego.bandcamp.com/track/christmas-on-the-moon-sp

Et l’aventure du label a commencé à cause / grâce à eux donc il n’était pas possible de ne pas en diffuser une chanson (d’autant que j’adore) : Les RIVALS : https://mauvaisefoirecords.bandcamp.com/album/les-rivals

