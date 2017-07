Pissed Jeans – Ignorecam (Why love now? – 2017)

Bleu Russe – Bancal (Pigeon – 2016 – autoprod)

Big Walnuts Yonder – Raise the drawbridges (S/T – 05/2017 – Sargent House)

Laraaji – I am sky (Celestial Music 1978-2011 – 2013 – All Saint Records)

Omar Rodriguez Lopez – Transparent (A Lovejoy – 2016 – Ipecac)

Pharmakon – Nakedness of need (Contact – 2017 – Sacred Bones)

Yowie – Absurdely ineffective barricade (Synchromysticism – 2017 – Skin Graft Records)

Guerilla Toss – Trash bed (Gay Disco – 2013 – NNA Tapes)

Autechre – Fleure (Exai – 2013 – Warp)

Kneebody – Dr Beauchef Penguin Dentist (Low Electrical Worker – 2007 – Colortone media)

My Disco – / (Paradise – 2008 – Stomp, Numerical Thief, Junk Lab Records)