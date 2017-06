Univox vous emméne à Grenoble à la découverte d’une institution scientifique originale et innovante, la Maison de la création : Comment étudier la création sous toutes ses formes et en diversifier les manifestations ? Quelles sont les projets soutenus par cette structure et comment sont-ils séléctionés ? Autant de questions qui seront posées à la responsable scientifique de la Maison. Gretchen Schiller. Pour compléter cette présentation générale, nous vous présenterons le travail d’une artiste soutenue par ce lieu atypique du campus grenoblois, Marianne Villière.