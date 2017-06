Starting Block, l’émission des scènes locales du réseau radio Campus France donne la parole à Radio Campus Grenoble pour vous présenter ce soir la première édition du Futuréel Festival.

En compagnie de Jérémy Potel et Gaspard Maggiulli représentant WestCrew Production, l’association à l’origine du projet Futuréel, on parlera de la programmation très variée et locale de ce festival et de l’organisation de cet événement.

Le Futuréel Festival ce sera le samedi 22 juillet à Izeaux (38140) et dès ce soir sur le réseau Campus France!

Bonne écoute!

