nSlippery When Wet (S4U pour les intimes) est une émission musicale mensuelle d’une heure pour parcourir la bio/discographie d’artistes ou groupes de rock indés/alternatifs, electro, coldwave, punk, hip/trip-hop, indus…

Chaque émission est dédiée à un artiste, avec diffusion de titres clés, en replaçant le contexte musical, et en complétant la playlist avec des titres d’autres groupes influents/influencés.

Entre guitares saturées, ballades folk et reprises afro-beat, Slippery When Wet vous propose ce mois-ci de naviguer dans la discographie éclectique de Yo La Tengo, pour une traversée de près de trente ans du rock indé version New Jersey.

1- Yo la tengo « House fall down » [New wave hot dogs, Coyote Records, 1987]

2- Mission of Burma « Trem two » [Vs., Ace of Hearts Records, 1982]

3- Yo la tengo « Big day coming – Second version» [Painful, Matador, 1993]

4- The Soft Boys « Do the chisel» [A can of bees, Two Crabs Universal, 1979]

5- Sonic Youth « Schizophrenia » [Sister, SST Records, 1987]

6- Yo la tengo « Sugarcube » [I Can Hear The Heart Beating As One, Matador, 1997]

7- Yo la tengo « Tears are in your eyes » [And Then Nothing Turned Itself Inside-Out, Matador, 2000]

8- Low « Fear » [I could live in hope, Vernon Yard Recordings, 1994]

9- Yo la tengo « Tiny Birds » [Summer sun, Matador, 2003]

10- Kurt Vile « Take my advice » [Constant Hitmaker, Gulcher Records, 2008]

11- Yo la tengo « The race is on again » [I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass, Matador, 2006]

12- Deerhunter « Agoraphobia » [Microcastle, Kranky, 2008]

Sur campusgrenoble.org attention, ça glisse !