Un Slippery When Wet qui donne dans la cuivraille pour cette rentrée radiophonique, avec une émission consacrée à Ceux Qui Marchent Debout. Au programme : du groove, des solos de pouêt et de la techno à la bouche, avec la meilleure fanfare funk française (du monde) !

La playlist :

1- CQMD « Malabar » [Don’t be shy, Autoproduit, 2016]

2- Fred Wesley & the Horny Horns « Four play » [A blow for me a toot to you, Atlantic, 1977]

3- Dirty dozen brass band « Don’t drive drunk » [Voodoo, Columbia, 1989]

4- Boban & Marko Markovic Orkestar « Caravan » [Balkan Brass Battle, Asphalt Tango Records, 2011]

5- CQMD « No escape » [CQMD, Nocturne, 2004]

6- CQMD « Pavane pour une infante défunte » [Funky stuff in a reggae style, Autoproduit, 2001]

7- Jim Murple Memorial « Les vacances de Jim Murple » [The story of Jim Murple, Patate Records, 1999]

8- Les fils de teuhpu « Ma louche » [Camping sauvage, Teuhpu Prod, 2009]

9- CQMD « Love » [Debout !, FRP Music, 1996]

10- Abraham Inc. & David Krakauer « Tweet Tweet » [Tweet tweet, Label bleu, 2009]

11- Youngblood brass band « 20 questions » [Pax Volumi, Tru thoughts, 2013]

12-Slavic soul party ! « Taketron » [Taketron, Barbès Records, 2009]

13- CQMD « Horses » [La La Lalalala, Next Music, 2000]

