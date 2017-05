Cet épisode de Branle ton Spock est recommandé par les professionnels de santé et par les fabricants de boissons énergisantes. Il te rendra plus jeune, plus beau et il te mettra du Maître Pim’s dans la tête.

Ingrédients potentiellement allergènes : humour scatologique, vulgarité modérée, tension semi-érotique, téléportation nauséeuse, cocktails douteux, Véronique Sanson, France Gall (traces de).

Enregistré en direct le Jeudi 11 Mai 2017, avec entre autres ambiances et pauses musicales :