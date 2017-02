Dans ce nouvel épisode du Branle Ton Spock, l’équipage fait escale au siège social des Républiques Solaires. Des aventures administratives époustouflantes attendent notre joyeuse équipe : des combats syndicaux, des robots évaluateurs, des fonctionnaires acariâtres et même… le mystère (in)soluble de la machine à café !

Première apparition vocale de Juliette et dernière performance spockienne de Vic : cet épisode de transition vous apportera paix et prospérité entre vos deux oreilles. Et si vous aimez Stupeflip, les pauses musicales vous inonderont de bonheur !

Enregistrée en direct le 23 Février 2017, avec entre autres ambiances et pauses musicales :

Train In Vain – Dub Spencer & Trance Hill

Argent – Stupeflip

Wait – Liam Sauve

Farewell – Julien Neto

A bas la hiérarchie – Stupeflip

Push Pull Baby – Rainbow Jump Orchestra!

(mystèrieux thème de l’ascenceur)

Apocalypse 894 – Stupeflip

Morning Lights – SiebZehN

Carry On – Stupeflip

Lettre à Mylène – Stupeflip