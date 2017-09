Playlist de l’émission de Mercredi 27 Septembre…



1 Pugwash: Without you

2- Orval carlos sibelius: Dopamine

3-Beach Boys: Wild Honey ( New Stereo Mix released in 2017)

4- Chris Bell / Rock City: the Wind will cry for me

5- Brinsley Schwartz: Lady Constant

6- Shape of Rain: Patterns

7- Suburbans Lawns: Not Allowed

8- The units: Tight fit

9-J Jasmine: Wild about the lady

10- Annette Peacock : Pony

11- Pugwash:The perfect summer