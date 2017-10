Rockology

Le rock à Los Angeles entre 1967 et 1972

1- Yellow Payges: Crowd pleasers

2- Bernie Schwarz : Follow me

3- Euphoria: did you get the Letter

4-Rosebud: Reno

5- Tim Dawe: No exit



6- Griffin: your tills forever

7- Horse: Cheyenne

8-Cowsills: Contact Mae

9- Brewer & Shipley: Truly rights

10- Val Stoecklein: Color her blue

11-Tommy Flanders: the moonstone

12- The Dragons : Food for my souls





