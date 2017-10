résurrection du Dream syndicate, voyage dans la pop alternative psyché 80’s



1- Dream syndicate: Glide

2- The Church: Tears it all away

3-rain Parade: Misty green

4- Primal scream: Love you

5- Robyn Hitchcock and the Egyptians: Madonna and the wasps

6- Fortunate sons: Dawning/

7- Bevis frond : Light are changing



8-Tv Personalities: Scream quietly/

9- The Three o Clock: in my own time/