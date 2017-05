Rockology

Playlist de l’émission Rockology/ Honky Tonk Live ‘ Sun Records » Avec Steffan Rock

1- Courtney Marie Andrew: How Quickly your heart mends

2- The Millers Sisters: Someday we will pay

3– Conway Twitty: Give me some love

4- Warren smith: Sweet sweet girl

5- Warren smith Black jack david

6- Dwight Twilley Band : Twilley don’t mind

7- Brian Setzer: Vinyl record

8-Roy Orbison: Rock House

9-Brian Setzer: Rockhouse /

10- Everly Brothers: Claudette

11- Maggie sue Wimberley: Rock n roll simmon tree

Bonne écoute sur campusgrenoble.org