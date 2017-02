Queer Hybride # 9 Contraceptifs II : la pilules contraceptive, c’est pas automatique !

Avec le planning familial de Grenoble : Aurélie Finkel, médecin et Pascale Cret, Conseillère conjugale

C’est parti pour un second volet sur la contraception et le thème sous-jacent qui est l’injonction à la maternité pour les femmes. On parle également contraceptifs masculins hors préservatifs et de la stérilisation définitives chez les femmes vs chez les hommes, un moyen encore très marginalisé en France! Et pourquoi?