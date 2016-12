Cette semaine dans Queer hybride (oui, on s’appelle dorénavant QUEER et plus cuir*) on vous parle contraception. Il s’agit de nos expériences contraceptives accompagné de poème écrit par nos soin. Sarah nous parle du stérilet, Séphora du préservatif et Malika de la récente polémique des faux sites d’information sur l’IVG.

Histoire d’en parler plus sérieusement et médicalement, nous recevons dans le futur le planning familial. En attendant voici le site officiel du ministère de la santé.

N’hésitez aussi pas à jeter un oeil sur notre page facebook, où nous avons complété cette émission via des liens.